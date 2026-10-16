Μέγαρα: Βίντεο από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. – Εξαρθρώθηκε σπείρα με 78 υποθέσεις και λεία 350.000 ευρώ

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Διαρρήξεις κατοικιών σε 6 περιοχές της Αττικής



Η δεύτερη δραστηριότητα περιλάμβανε διαρρήξεις κατοικιών, κυρίως στην Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι.



Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν σπίτια κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού προηγουμένως διαπίστωναν ότι απουσίαζαν οι ένοικοι.



Κατά τις διαρρήξεις κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, απενεργοποιούσαν συστήματα συναγερμού και είχαν συνεργούς που επιτηρούσαν τον περιβάλλοντα χώρο.Οι συνεργοί αυτοί διατηρούσαν επικοινωνία με όσους βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες, προκειμένου να τους προειδοποιούν για ενδεχόμενη εμφάνιση ενοίκων ή αστυνομικών.



Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων, ενώ σε ορισμένα οχήματα τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.



Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με ενοίκους, δεν δίσταζαν να τους απειλήσουν προκειμένου να διαφύγουν.



Κλοπές καταλυτών και ληστεία 2.000 ευρώ



Η τρίτη δραστηριότητα αφορούσε κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.



Οι δράστες προσέγγιζαν τα οχήματα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ενώ συνεργός τους αναλάμβανε την οδήγηση και την επιτήρηση του χώρου.



Στην οργάνωση αποδίδεται επίσης ληστεία κατά την οποία αφαιρέθηκαν με τη χρήση βίας 2.000 ευρώ από άνδρα.

Τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών



Κατά τις έρευνες στις κατοικίες και στην κατοχή των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, ρουχισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των πράξεων, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας, μία θρησκευτική εικόνα και μία παιχνιδομηχανή.



Επιπλέον, κατασχέθηκαν 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2.915 ευρώ και επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για την εγκληματική δραστηριότητα.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές και απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.



Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να ανέρχεται σε 350.000 ευρώ.Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την οργάνωση από τον Ιανουάριο του 2026, με διακριτούς ρόλους και τρεις βασικές μορφές εγκληματικής δραστηριότητας.Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε τηλεφωνικές απάτες, με βάση συντονισμού τα Άνω Λιόσια, όπου λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης.Ορισμένα μέλη πραγματοποιούσαν τις αρχικές κλήσεις προς υποψήφια θύματα και αξιολογούσαν την ανταπόκρισή τους. Στη συνέχεια, παρέπεμπαν όσους θεωρούσαν κατάλληλους στόχους σε κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε την περαιτέρω επικοινωνία και την ολοκλήρωση της απάτης.Οι κατηγορούμενοι προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικούς ή αστυνομικούς, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή από πολίτες.Σε μία από τις μεθόδους τους, επικαλούνταν δήθεν προβλήματα ηλεκτροδότησης, όπως διαρροή ρεύματος ή πιθανή ρευματοκλοπή, προειδοποιώντας τα θύματα για διακοπή ηλεκτροδότησης ή επιβολή προστίμου.Χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, έδιναν στα θύματα οδηγίες για υποτιθέμενους ελέγχους στο εσωτερικό των κατοικιών τους.Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της αποτροπής πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής βλάβης, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένα σημεία των κατοικιών τους. Συνεργοί τους μετέβαιναν στον χώρο και αφαιρούσαν τα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση των θυμάτων και την προσωρινή απασχόληση των θυμάτων.Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων, άλλο μέλος της οργάνωσης εμφανιζόταν ως αστυνομικός, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί και τις συνθήκες της πράξης.Σε άλλες περιπτώσεις, εμφανίζονταν ως βοηθοί λογιστών, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.Στη συνέχεια, ενημέρωναν τα θύματα για την υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είχε προσωρινά ανασταλεί κατόπιν δικών τους ενεργειών.Ως αιτιολογία προέβαλλαν την ύπαρξη αντικειμένου αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, ενώ παράλληλα συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των θυμάτων.Ακολούθως, επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων προστίμων για την κατοχή αδήλωτων τιμαλφών, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, με το πρόσχημα ότι αυτά έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε σχετικό σύστημα.Κατόπιν συνεννόησης με τα θύματα, ο «εισπράκτορας» μετέβαινε στο συμφωνημένο σημείο και παραλάμβανε τα τιμαλφή.