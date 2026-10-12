Τον πειρατικό χαρακτήρα της κατοχικής Τουρκίας αποκαλύπτει η Κυπριακή Δημοκρατία στον ΟΗΕ: Κατήγγειλε 659 παραβιάσεις από τις δυνάμεις του Αγκυρας μόνο το δίμηνο Ιουνίου- Ιουλίου

Συνολικά 659 παραβιάσεις από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2026 καταγγέλλει η Κυπριακή ...

Συνολικά 659 παραβιάσεις από τουρκικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2026 καταγγέλλει η Κυπριακή Δημοκρατία με επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ, πρέσβεως Μαρίας Μιχαήλ, προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2026.Η επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία διανομής 2 Οκτωβρίου 2026 ως έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγράφει 626 αεροπορικές και 33 ναυτικές παραβιάσεις.Οι καταγγελίες αφορούν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας και των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και παράνομη χρήση κλειστών λιμένων και αεροδρομίων της Κύπρου.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην επιστολή και στα τέσσερα παραρτήματά της, από τις 626 αεροπορικές παραβιάσεις, οι 203 πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι 192 από τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη.Η Λευκωσία καταγγέλλει επίσης τη διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών ασκήσεων από την Τουρκία, κατά παράβαση του εθνικού εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τις οποίες εκδόθηκε παράνομα μία αγγελία προς αεροναυτιλλομένους (NOTAM).Στα παραρτήματα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά F-16, μη επανδρωμένα αεροσκάφη BAYRAKTAR TB-2, ANKA, AKINCI και AKSUNGUR, καθώς και στρατιωτικά ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη.Όπως αναφέρεται, τα τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας και στον εθνικό εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς διπλωματική άδεια ή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας.Οι ναυτικές παραβιάσεις αφορούν τουρκικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων πυραυλάκατοι, φρεγάτες, υποβρύχια, αρματαγωγά και περιπολικά σκάφη, τα οποία, σύμφωνα με την επιστολή, παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρησιμοποίησαν παράνομα τα κλειστά λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, συμμετέχοντας σε ναυτικές επιχειρήσεις των κατοχικών δυνάμεων.Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου υπογραμμίζει ότι, πέραν των συγκεκριμένων παραβιάσεων, «οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις εξακολουθούν, σε καθημερινή βάση, να παραβιάζουν το στρατιωτικό στάτους κβο στο νησί, ενώ ενισχύουν σταθερά τη στρατιωτική τους παρουσία και επεκτείνουν τις στρατιωτικές υποδομές στις κατεχόμενες από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».Όπως τονίζει, «αυτές οι παράνομες ενέργειες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά», αλλά συνιστούν «περαιτέρω εκδηλώσεις της συνεχιζόμενης περιφρόνησης της Τουρκίας προς την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου» και αντίκεινται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο.Η κ. Μιχαήλ επισημαίνει ότι «οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις και η επίμονη επιθετική συμπεριφορά της κατοχικής δύναμης υπονομεύουν σαφώς τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση των συνθηκών εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού» και, ταυτόχρονα, «εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας όλων των Κυπρίων».Καταλήγοντας, η κ. Μιχαήλ επαναβεβαιώνει την πλήρη δέσμευσή της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποστηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη «μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης που θα επανενώσει τη χώρα και τον λαό της, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ