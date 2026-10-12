62χρονος ρακοσυλέκτης στο Μενίδι, έπνιξε την μάνα του... Μαρτυρίες ότι στο παρελθόν την κυνηγούσε και την απειλούσε

Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για τον θάνατό τ...



Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν ο 62χρονος κυνηγούσε και απειλούσε τη μητέρα του, η οποία φέρεται να κρυβόταν για να μην την χτυπήσει.



Ο 62χρονος έχει προσαχθεί για την υπόθεση ενώ το ίδιο έχει συμβεί και για τον 69χρονο ανιψιό της ηλικιωμένης, ο οποίος ήταν αυτό που ενημέρωσε τις αρχές λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα, κάνοντας λόγο για φωνές που ακούγονταν από το σπίτι της 89χρονης στην οδό Σουλίου.



«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε "πάρε το 166 η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι". Εγώ τον ρώταγα τι έπαθε μάνα σου και αυτός μου απαντούσε «"τη σκούνταγα την αγκάλιαζα...". Οι διασώστες μας είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και φώναξαν την αστυνομία» είπε γείτονας της 89χρονης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι μάνα και γιος «πιο παλιά τσακωνόντουσαν».



Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης, ο οποίος είναι και αυτός ρακοσυλλέκτης και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.



Οι αστυνομικοί βρήκαν νεκρή τη γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, μετά από τηλεφώνημα που έκανε ο 69χρονος ανιψιός της ο οποίος είπε ότι άκουγε φωνές από το σπίτι στην οδό Σουλίου που έμενε η ηλικιωμένη μαζί με τον γιο της.



Όταν οι άνδρες της ΕΛΑΣ μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 89χρονη νεκρή με αμυχές και μώλωπες στο λαιμό και το πρόσωπο αλλά και σημάδια πάλης.



Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος κατά πληροφορίες, από την πρώτη εικόνα διαπίστωσε θάνατο μάλλον από ασφυξία.



Παράλληλα ο ιατροδικαστής προσδιόρισε την ώρα θανάτου της 89χρονς το απόγευμα της Κυριακής.

Τον 62χρονο γιο της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι θεωρούν αστυνομικές πηγές ως τον βασικό ύποπτο για τον θάνατό της.