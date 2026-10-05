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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: 5 UAV με 10 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις του ΕΕΧ

Οκτωβρίου 19, 2026

  Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV στο Αιγαίο καταγράφηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, με συνολικά πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινού...

 



Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV στο Αιγαίο καταγράφηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, με συνολικά πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 5 UAV πέταξαν μεμονωμένα στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός μαχητικών αεροσκαφών.
10 παραβάσεις και 6 παραβιάσεις

Κατά τη δραστηριότητά τους καταγράφηκαν συνολικά 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

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