Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...!! Σαν σήμερα στα 1912 αρχίζει η Μάχη των Γιαννιτσών κι ο Ελληνικός Στρατός αποφασισμένος να ανοίξει τον δρόμο για την Θεσσαλονίκη!

Ο Ελληνικός στρατός εξόρμησε στις 5 Οκτωβρίου από τα Θεσσαλικά σύνορα, προς Ελασσόνα και Σαραντάπορο όπου σημειώνεται η πρώτη λαμπρή νίκη του. Διαδοχικά και μέσα σε μιά εβδομάδα, καταλαμβάνονται και απελευθερώνονται τα Σέρβια, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Κατερίνη και η Εδεσσα, η Βέροια, η Νάουσα, η Αλεξάνδρεια...Ο Ελληνικός στρατός βρίσκεται στις 19 Οκτωβρίου δυτικά των Γιαννιτσών. Οι Τούρκοι όμως αποφάσίζουν να δώσουν μάχη, στις φυσικές οχυρές θέσεις των λόφων, δυτικά της πόλης. διέθεταν 25.000 στρατό, στηριζόμενο σε ισχυρό πυροβολικό και 30 πυροβόλα. Κατείχαν ισχυρές θέσεις και πολλές "φωλιές" πολυβόλων που μπορούσαν να θερίζουν κυριολεκτικά κάθε στρατιώτη στο πεδινό έδαφος. Οι στρατιώτες μας ήσαν φοβερά ταλαιπωρημένοι, από την εξαντλητική πορεία τόσων ημερών, κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Είχαν προβλήματα εφοδιασμού, το ηθικό τους όμως ήταν υψηλό, ύστερα από τις μεγάλες νίκες ενώ τους φλόγιζε την ψυχή, η θέληση να προλάβουν να ελευθερώσουν την Θεσσαλονίκη πριν από τους Βούλγαρους. Η μεγάλη μάχη των Γιαννιτσών που άνοξε το δρόμο για την Θεσσαλονίκη αρχίζει... Στις 19 Οκτωβρίου του 1912!