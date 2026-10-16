Ευκαιρία Προλάβετε! Πωλείται ελληνικό νησί με τρεις παραλίες έναντι 4,5 εκατ. ευρώ - Πού βρίσκεται

Ένα μικρό ελληνικό νησί στα Δωδεκάνησα βγήκε προς πώληση, με την τιμή του να ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Στρογγυλό, έκτασης π...



Τρεις φυσικές παραλίες και δυνατότητες αξιοποίησης



Το Στρογγυλό διατίθεται προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας Private Islands, έναντι 4,5 εκατ. ευρώ.



«Ως ένα από τα πιο προσβάσιμα αναξιοποίητα νησιά της περιοχής, προσφέρει έναν “λευκό καμβά” για έναν ιδιοκτήτη με όραμα», αναφέρει η αγγελία, χαρακτηρίζοντάς το μια επένδυση με προοπτική μακροχρόνιας αξίας, για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό μεσογειακό καταφύγιο.



Το νησί παραμένει σήμερα χωρίς ανεπτυγμένες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τον φυσικό του χαρακτήρα, ενώ, σύμφωνα με την αγγελία, υπάρχει περιθώριο για μελλοντικά αρχιτεκτονικά έργα.



Στην έκτασή του βρίσκονται τα πέτρινα ερείπια ενός παλιού σπιτιού και ένα πηγάδι, στοιχεία που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών και στον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.





Παράλληλα, διαθέτει φυσική πηγή νερού, το οποίο, σύμφωνα με την αγγελία, μπορεί να καταστεί πόσιμο με βασική διαδικασία φιλτραρίσματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενδεχόμενης σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο του κοντινού νησιού Μάραθος, το οποίο διαθέτει ήδη οργανωμένη ηλεκτροδότηση.

Οι παραλίες, η πρόσβαση και οι κοντινοί προορισμοί



Σύμφωνα με τον μεσίτη, η έκταση και η μορφολογία του νησιού προσφέρονται είτε για τη δημιουργία μιας ιδιωτικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφών είτε για την ανάπτυξη ενός μικρού οικολογικού θερέτρου, σχεδιασμένου ώστε να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον.



Το Στρογγυλό διαθέτει τρεις φυσικές παραλίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια προστατευμένη ακτή με αμμώδη παραλία μήκους 110 μέτρων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τη δημιουργία ενός beach club ή ενός ιδιωτικού χώρου χαλάρωσης.



Τα γύρω νερά χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα καθαρά, με κατάλληλες συνθήκες για κολύμβηση, καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Επιπλέον, η εγγύτητά του στα νησιωτικά συμπλέγματα των Λειψών και των Αρκιών το καθιστά, σύμφωνα με την αγγελία, πιθανή βάση για πολυτελείς θαλάσσιες περιηγήσεις από νησί σε νησί.



Η πρόσβαση στο Στρογγυλό μπορεί να γίνει με ιδιωτικό σκάφος ή θαλάσσιο ταξί από την Πάτμο ή τη Λέρο. Το αεροδρόμιο της Λέρου προσφέρει καθημερινές συνδέσεις με την Αθήνα.



Η αγγελία καταλήγει ότι το νησί θα μπορούσε είτε να εξελιχθεί σε ένα μικρό, απομονωμένο καταφύγιο είτε να διατηρηθεί ως ιδιωτικός θαλάσσιος φυσικός χώρος. Παράλληλα, επισημαίνεται η εγγύτητά του σε τοποθεσίες της Πάτμου που προστατεύονται από την UNESCO, ως στοιχείο που προσδίδει πολιτιστική αξία στην περιοχή και ενδεχομένως μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική.

Ένα μικρό ελληνικό νησί στα Δωδεκάνησα βγήκε προς πώληση, με την τιμή του να ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το Στρογγυλό, έκτασης περίπου 54 στρεμμάτων, περιγράφεται ως ένας «λευκός καμβάς» για τον μελλοντικό ιδιοκτήτη του, χάρη στο φυσικό τοπίο και τις δυνατότητες ανάπτυξής του.Το νησί βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, όπου ανήκουν μεταξύ άλλων η Ρόδος και η Κως. Στο παρελθόν, σύμφωνα με την αγγελία, προσέφερε καταφύγιο σε ναυτικούς που αναζητούσαν προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες.Διαθέτει καταπράσινο τοπίο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, εντυπωσιακή ακτογραμμή, θέα και φυσική ομορφιά. Αν και γύρω του βρίσκονται μικρότερα νησιά, η κοντινότερη δημοφιλής τουριστική περιοχή είναι η Πάτμος.