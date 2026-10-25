«ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ Ζ-45»... Αρχιφύλακας Δημήτριος Κώστας... Έπεσε από πυρά ενόπλων στις 25-10-91 στην Καλλιθέα...

Αλλος ένας ήρωας Αστυνομικός που σαν σήμερα έχασε τη ζωή του από σφαίρες ληστών. Αρχιφύλακας Δημήτριος Κώστας, ο οποίος στις 25-10-1991 στ...
Αλλος ένας ήρωας Αστυνομικός που σαν σήμερα έχασε τη ζωή του από σφαίρες ληστών.
Αρχιφύλακας Δημήτριος Κώστας, ο οποίος στις 25-10-1991 στην οδο Αχ. Πάντου 45 στην Καλλιθέα Αττικής, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του από πυρά ενόπλων ληστών, που προηγουμένως είχαν χτυπήσει στα ΕΛΤΑ της Καλλιθέας.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.