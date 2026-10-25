«ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΝΑΜΕ Ζ-45»... Αρχιφύλακας Δημήτριος Κώστας... Έπεσε από πυρά ενόπλων στις 25-10-91 στην Καλλιθέα...

Αλλος ένας ήρωας Αστυνομικός που σαν σήμερα έχασε τη ζωή του από σφαίρες ληστών. Αρχιφύλακας Δημήτριος Κώστας, ο οποίος στις 25-10-1991 στ...







Αλλος ένας ήρωας Αστυνομικός που σαν σήμερα έχασε τη ζωή του από σφαίρες ληστών.



Αρχιφύλακας Δημήτριος Κώστας, ο οποίος στις 25-10-1991 στην οδο Αχ. Πάντου 45 στην Καλλιθέα Αττικής, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του από πυρά ενόπλων ληστών, που προηγουμένως είχαν χτυπήσει στα ΕΛΤΑ της Καλλιθέας.





