Επιδείνωση του καιρού πριν από την 28η Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από αύριο Κυριακή

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των βροχών έχει αρχίσει, καθώς το ήπιο σκηνικό των προηγούμενων ημερών δίνει τη θέση του σε μια πε...



Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ, έως τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής οι βροχοπτώσεις θα έχουν εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Οι περιοχές που αναμένεται κυρίως να μείνουν εκτός της ζώνης των φαινομένων είναι η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.



Ακολούθως, το σύστημα θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας και νησιωτικά τμήματα του κεντρικού και του νότιου Αιγαίου. Για το λεκανοπέδιο της Αττικής, η έναρξη των βροχών τοποθετείται από το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ παράλληλα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά. Στην Πελοπόννησο, η πιθανότητα να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα είναι αυξημένη.

Πού θα επιμείνουν οι βροχές από τη Δευτέρα



Με την έναρξη της νέας εβδομάδας, το βάρος της κακοκαιρίας μεταφέρεται στην κεντρική και τη νότια χώρα. Τη Δευτέρα αναμένονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε περιοχές από τη Θεσσαλία προς τα νότια, με τις Κυκλάδες και την Κρήτη να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για έντονα φαινόμενα.



Η αστάθεια δεν φαίνεται να υποχωρεί άμεσα. Με βάση την έως τώρα πρόγνωση, οι βροχές θα συνεχιστούν σε αρκετά τμήματα της Ελλάδας μέχρι και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η διαδρομή που θα ακολουθήσει τελικά το καιρικό σύστημα θα καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο την κατανομή όσο και την εξέλιξη των φαινομένων.



Προηγείται ένα διάστημα με ήπιες θερμοκρασίες



Πριν από την επιδείνωση, ο καιρός διατηρεί σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Την Παρασκευή, τοπικές βροχοπτώσεις καταγράφονται στα ανατολικά, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη εκδηλώνονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές οι συνθήκες είναι γενικά καλές, με αραιή συννεφιά.



Η επικράτηση νότιων ανέμων συντηρεί την αυξημένη υγρασία και κρατά τον υδράργυρο στους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η έντασή τους φτάνει έως τα 5 μποφόρ.



Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά ήπιος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι άνεμοι εξασθενούν ακόμη περισσότερο, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς, πριν από την αλλαγή που θα αρχίσει να γίνεται αισθητή την Κυριακή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των βροχών έχει αρχίσει, καθώς το ήπιο σκηνικό των προηγούμενων ημερών δίνει τη θέση του σε μια περίοδο αστάθειας.Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου από τη δυτική Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της επικράτειας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να παραμείνει έως και την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.