Περιστέρι: Η 41χρονη που δηλητηρίαζε τον Στρατιωτικό Γιατρό, πρώην σύζυγό της έλεγε ότι η ατροπίνη είναι κολλύριο για τα μάτια

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 41χρονη νοσηλεύτρια που καταγράφηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι, να ρίχνει ατρ...

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 41χρονη νοσηλεύτρια που καταγράφηκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι, να ρίχνει ατροπίνη σε τρόφιμα και νερό, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.Μιλώντας στο Live News, μια φίλη της 41χρονης περιέγραψε όσα ήξερε σχετικά με την υπόθεση δηλητηρίασης του στρατιωτικού γιατρού. Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από υποψίες ο 41χρονος εγκατέστησε κρυφές κάμερες στο διαμέρισμά του στο Περιστέρι, οι οποίες «έπιασαν» την πρώην σύζυγό του, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, να ρίχνει κάποια ουσία στα τρόφιμά του.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ο 41χρονος γιατρός είχε υποψίες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την πρώην σύζυγό του και για το λόγο αυτό τοποθέτησε τις κάμερες στο διαμέρισμα του. Κάμερες ασφαλείας «τσάκωσαν» την 41χρονη νοσηλεύτρια η οποία στα πλάνα φαίνεται να μπαίνει στο σπίτι του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι, όπου φέρεται να ρίχνει ουσίες στα τρόφιμα.Ο 41χρονος αμέσως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, ενώ έσπευσε κι ο ίδιος στο σπίτι. Η γυναίκα συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς της που φαίνεται να την περίμεναν έξω από το διαμέρισμα μέσα σε αυτοκίνητο. Έπειτα από έλεγχο στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα μπουκαλάκι με 10ml ατροπίνης, και εκτιμάται είναι η ουσία που έριξε η γυναίκα στα τρόφιμα αλλά και μια σύριγγα.Η φίλη της γυναίκας, στο Live News, υποστήριξε ότι: «Με ατροπίνη δεν έχει φακελάκια, γιατί εγώ ξέρω ότι μου είπε κολλύριο είναι αυτό. Κολλύριο για τα μάτια και σταγόνες. Βασικά είναι δικό της κολλύριο, γιατί έχει χρησιμοποιήσει ατροπίνη για κάποιο πρόβλημα που έχει οφθαλμολογικό. Φαρμακολογικά δεν επηρεάζει. Δηλαδή δεν κάνεις ψυχωτικό επεισόδιο. Επειδή το είπαμε αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω γιατί είναι απειροελάχιστη η ποσότητα της ατροπίνης. Δεν κάνεις ψυχωτικό κάτι. Δεν είναι αυτό».Αναφορικά με τους γονείς της 41χρονης που επίσης είχαν συλληφθεί, η φίλη είπε: «Μου είπε ότι οι γονείς δεν έχουν καμία σχέση. Καμία. Τους είπε ότι ‘θα πάω μία στιγμή να τον βρω γιατί δεν τον έβρισκα στο τηλέφωνο’. Και ότι δεν μπορεί να αποποιείται τις ευθύνες του να πληρώνει».Στην ερώτηση για το πώς μπήκε στο διαμέρισμα του 41χρονου η πρώην σύζυγός του, η ίδια απάντησε: «Με κάρτα. Αυτό το σπίτι πρέπει να είναι πολύ χρέπι. Βάζω μία κάρτα και ανοίγει η πόρτα. Οι πόρτες ήταν ξεκλείδωτες. Τώρα πιστεύω ότι αν οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, δεν θα μπορούσε να μπει».Όπως τόνισε η φίλη της 40χρονης: «Πριν από κανένα μήνα είχε συναντήσει, ενώ ήταν με το παιδί, μία ρασοφορεμένη γυναίκα, η οποία της είχε πουλήσει τέλος πάντων κομποσκοίνια και της είχε δώσει ένα φυλαχτό σαν λιβάνι. Και της είχε πει ότι αυτό σε προστατεύει από το κακό. Σε προστατεύει από οτιδήποτε κακό, σου φέρνει καλή τύχη, λύνονται οι παρεξηγήσεις, έρχεται η αγάπη. Μπορείς να το έχεις πάντα πάνω σου. Μπορείς ακόμα και να φας και να το έχεις και σαν λιβάνι. Ακουγόταν πολλές φορές απελπισμένη, ότι δεν ήξερε τι να κάνει. Γιατί; Για το παιδί. Μόνο για το παιδί. Ότι ήθελε να το χρησιμοποιήσει μήπως και μπορέσουν ας πούμε και συνεννοηθούν και υπάρχει ομόνοια μεταξύ τους. Αυτό μου είπε».Και συμπλήρωσε: «Tην στεναχωρούσε που τον έβλεπε κάπως, γιατί μου είχε πει ότι και μπροστά της είχε κάνει ψυχωτικό επεισόδιο. Είχαν έρθει οι γονείς του και είχανε πάει κάπου τέλος πάντων να δουν το παιδί και αυτός, σε κάποια φάση ‘το έχασε’. Ενώ ήταν με τους γονείς του και το παιδί. Έπαθε κάποιο επεισόδιο. Και πήρε την… τηλέφωνο και της έλεγε άλλα αντ’ άλλα. Και αυτή είχε πάθει ας πούμε πανικό.Είχε γίνει στο Ηράκλειο η συνάντησή τους, με το παιδί και οι γονείς του που ήτανε μαζί. Και έτρεχε γύρω – γύρω στο Ηράκλειο να τον βρει, να δούμε πού είναι αυτός με το παιδί. Όταν τον βρήκε, μου είπε ότι ήταν χαμένος και μάλιστα το είπε στους γονείς του, ότι ‘προσέξτε γιατί δεν είναι καλά’. Όπου πηγαίνανε βόλτα, πήγαινε και αυτή ας πούμε και καθόταν. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι άλλο, αλλά ήταν εκεί κοντά τέλος πάντων.Ο λόγος ήτανε ότι φοβόταν, μην του συμβεί κάτι αυτού, τον έβλεπε περίεργο. Αυτή έκλαιγε και χτυπιόταν και κλαίει για το παιδί και θέλει να δει το παιδί και της έχει αποκόψει κάθε επικοινωνία και της λέει ότι ‘η δικηγόρος σας να ρωτήσει και θα πω στη δικηγόρο σου και αν χρειαστώ κάτι θα σου τηλεφωνήσω’».Υπενθυμίζεται ότι εναντίον της νοσηλεύτριας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της κατηγορούνται για συνέργεια. Όλοι πέρασαν αυτόφωρο, ζήτησαν και πήραν αναβολή για τις 26/10/26 και αφέθηκαν ελεύθεροι.Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σπίτι του πρώην συζύγου της 41χρονης κατασχέθηκαν ένα βάζο με μέλι, δύο βαζάκια με πιπέρι και μία συσκευασία βρώμης, που περιείχαν σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης, καθώς και ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό 500 ml, το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι είχε νοθευτεί με ατροπίνη.