Ελληνικό Μυστήριο στο Πακιστάν: Αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε επιβλητικό κτίριο 100 μέτρων απέναντι από ελληνικό ναό!

Ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια των τελευταίων ετών έφερε στο φως η κοινή έρευνα Σε μια περιοχή που φημίζεται για την πλούσια...



Μια ιταλοπακιστανική ομάδα ανακάλυψε ένα κτίριο μήκους σχεδόν 100 μέτρων, ακριβώς απέναντι από τον περίφημο ελληνικού ρυθμού ναό του Τζαντιάλ στα Τάξιλα του Πακιστάν. Είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος του ναού, και κανείς δεν γνωρίζει ακόμη ποιος ήταν ο σκοπός της χρήσης του.



Το κτίριο, το οποίο ονομάστηκε «Τζαντιάλ D» (Jandial D), ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών της Ιταλικής Αρχαιολογικής Αποστολής του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari της Βενετίας στο Πακιστάν, στο πλαίσιο του προγράμματος Khyber PATH.



Οι εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα Αυγούστου του 2026 και αποκάλυψαν μια επιβλητική δομή: μήκους σχεδόν 100 μέτρων —σχεδόν όσο το μήκος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου— και πλάτους άνω των 50 μέτρων.



Οι τοίχοι του σώζονται σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου, και σε ορισμένα σημεία αρκετά περισσότερο. Ο πιο εύκολος τρόπος για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθός του είναι να κοιτάξει το γειτονικό του κτίσμα.



Ο ναός του Τζαντιάλ, ο οποίος ανασκάφηκε από τον Τζον Μάρσαλ το 1912–1913, αποτελεί ένα από τα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί κανείς στα Τάξιλα. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 45 επί 30 μέτρα, καλύπτοντας μια επιφάνεια γύρω στα 1.350 τετραγωνικά μέτρα.



Το κτίριο «Τζαντιάλ D» καλύπτει περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή περισσότερο από το τριπλάσιο.





Άποψη της ανασκαφής. Φωτογραφία / Πηγή: Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας / Πρόγραμμα Khyber PATH



Για έναν αιώνα, ο ναός θεωρούνταν το μεγάλο μνημείο αυτής της γωνιάς του αρχαιολογικού χώρου. Όμως, ακριβώς απέναντί του βρίσκεται κάτι σημαντικά μεγαλύτερο. Αν δεν έχετε ακούσει ποτέ για τα Τάξιλα, μια σύντομη αναδρομή βοηθά να προσανατολιστείτε.



Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του Πακιστάν, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ισλαμαμπάντ, στην ιστορική περιοχή της Γανδάρας (Gandhara), η οποία σήμερα είναι μοιρασμένη μεταξύ του βορειοδυτικού Πακιστάν και του ανατολικού Αφγανιστάν.



Η UNESCO ανακήρυξε τα Τάξιλα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1980. Αυτό που καθιστά τα Τάξιλα ασυνήθιστα είναι ότι δεν πρόκειται για μία μόνο πόλη, αλλά για αρκετές που χτίστηκαν η μία δίπλα στην άλλη. Η παλαιότερη αναπτύχθηκε στον λόφο Μπιρ (Bhir), υπό την Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών Περσών.



Εκεί ήταν που, το 326 π.Χ., ο τοπικός ηγεμόνας Άμβης (Ambhi) παραδόθηκε στον Μέγα Αλέξανδρο χωρίς μάχη. Λίγο μετά τον θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, η πόλη πέρασε στην Αυτοκρατορία των Μαουρύα υπό τον Τσαντραγκούπτα.



Κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., περίπου την εποχή που η Ρώμη συνέτριβε την Καρχηδόνα, οι Έλληνες της Βακτρίας (μιας περιοχής της Κεντρικής Ασίας στο σημερινό βόρειο Αφγανιστάν), γνωστοί ως Ινδοέλληνες, ίδρυσαν μια νέα πρωτεύουσα σε μικρή απόσταση. Αυτή ήταν η Σίρκαπ (Sirkap), η οποία σχεδιάστηκε με βάση το ιπποδάμειο σύστημα (ρυμοτομικό πλέγμα) και φιλοξενούσε ένα μείγμα βουδιστικών, τζαϊνιστικών και ινδουιστικών ναών.



Αργότερα, υπό την κυριαρχία των Κοσσανών (Kushans), το αστικό κέντρο μεταφέρθηκε στη Σίρσουχ (Sirsukh). Αυτό που έχει σημασία για την ιστορία μας είναι ότι το κτίριο «Τζαντιάλ D» βρίσκεται έξω από τα τείχη της Σίρκαπ και όχι μέσα σε αυτά, σε ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που έχει εξερευνηθεί ελάχιστα. Άποψη της ανασκαφής. Φωτογραφία / Πηγή: Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας / Πρόγραμμα Khyber PATHΓια έναν αιώνα, ο ναός θεωρούνταν το μεγάλο μνημείο αυτής της γωνιάς του αρχαιολογικού χώρου. Όμως, ακριβώς απέναντί του βρίσκεται κάτι σημαντικά μεγαλύτερο. Αν δεν έχετε ακούσει ποτέ για τα Τάξιλα, μια σύντομη αναδρομή βοηθά να προσανατολιστείτε.Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους του Πακιστάν, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ισλαμαμπάντ, στην ιστορική περιοχή της Γανδάρας (Gandhara), η οποία σήμερα είναι μοιρασμένη μεταξύ του βορειοδυτικού Πακιστάν και του ανατολικού Αφγανιστάν.Η UNESCO ανακήρυξε τα Τάξιλα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1980. Αυτό που καθιστά τα Τάξιλα ασυνήθιστα είναι ότι δεν πρόκειται για μία μόνο πόλη, αλλά για αρκετές που χτίστηκαν η μία δίπλα στην άλλη. Η παλαιότερη αναπτύχθηκε στον λόφο Μπιρ (Bhir), υπό την Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών Περσών.Εκεί ήταν που, το 326 π.Χ., ο τοπικός ηγεμόνας Άμβης (Ambhi) παραδόθηκε στον Μέγα Αλέξανδρο χωρίς μάχη. Λίγο μετά τον θάνατο του Μακεδόνα στρατηλάτη, η πόλη πέρασε στην Αυτοκρατορία των Μαουρύα υπό τον Τσαντραγκούπτα.Κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., περίπου την εποχή που η Ρώμη συνέτριβε την Καρχηδόνα, οι Έλληνες της Βακτρίας (μιας περιοχής της Κεντρικής Ασίας στο σημερινό βόρειο Αφγανιστάν), γνωστοί ως Ινδοέλληνες, ίδρυσαν μια νέα πρωτεύουσα σε μικρή απόσταση. Αυτή ήταν η Σίρκαπ (Sirkap), η οποία σχεδιάστηκε με βάση το ιπποδάμειο σύστημα (ρυμοτομικό πλέγμα) και φιλοξενούσε ένα μείγμα βουδιστικών, τζαϊνιστικών και ινδουιστικών ναών.Αργότερα, υπό την κυριαρχία των Κοσσανών (Kushans), το αστικό κέντρο μεταφέρθηκε στη Σίρσουχ (Sirsukh). Αυτό που έχει σημασία για την ιστορία μας είναι ότι το κτίριο «Τζαντιάλ D» βρίσκεται έξω από τα τείχη της Σίρκαπ και όχι μέσα σε αυτά, σε ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που έχει εξερευνηθεί ελάχιστα.





Ο ελληνικός ναός στο Τζαντιάλ. Φωτογραφία / Πηγή: Usman.pg / Wikimedia Commons





Ο «ελληνικός» ναός που δεν ήταν εντελώς… ελληνικός



Για να καταλάβει κανείς γιατί το κτίριο «Τζαντιάλ D» τραβάει τόσο πολύ την προσοχή, αρκεί να κοιτάξει ξανά τον ναό που βρίσκεται απέναντί του. Ο ναός του Τζαντιάλ απέχει περίπου 630 μέτρα από τη βόρεια πύλη της Σίρκαπ και το σχέδιό του θυμίζει κλασικό ελληνικό ναό: διαθέτει μια κεντρική αίθουσα (σηκό) με άλλους χώρους γύρω της, καθώς και δύο ιωνικούς κίονες (τον ρυθμό με τις χαρακτηριστικές έλικες στο κιονόκρανο) να πλαισιώνουν την είσοδο.



Οι κίονες είναι κατασκευασμένοι από γκρίζο ψαμμίτη. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια τον διαφοροποιεί από τα ελληνικά πρότυπα. Ανάμεσα στην κεντρική αίθουσα και τον οπισθόδομο, ο Μάρσαλ ανακάλυψε έναν τεράστιο πέτρινο όγκο, με θεμέλια που φτάνουν σε βάθος μεγαλύτερο των έξι μέτρων κάτω από το δάπεδο του ναού, καθώς και μια σκάλα.



Ορισμένοι μελετητές ερμηνεύουν αυτό το στοιχείο ως τη βάση ενός κλιμακωτού πύργου, παρόμοιου με εκείνους των ζωροαστρικών ναών (καθώς ο Ζωροαστρισμός ήταν η αρχαία θρησκεία του Ιράν). Ο Μάρσαλ υποστήριζε αυτή την εκδοχή, εν μέρει επειδή στο κτίριο δεν βρέθηκαν καθόλου απεικονίσεις θεοτήτων.



Όσον αφορά τη χρονολόγηση, εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες, αλλά έκλινε προς τον 2ο αιώνα π.Χ., την εποχή των Ελληνοβακτριανών βασιλέων. Παρ’ όλα αυτά, ούτε η ζωροαστρική ερμηνεία ούτε η ακριβής χρονολογία έχουν συμφωνηθεί οριστικά.



Τα Τάξιλα είχαν εντυπωσιάσει τους ταξιδιώτες και κατά την αρχαιότητα. Τον 1ο αιώνα μ.Χ., σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, ο σοφός Απολλώνιος ο Τυανέας επισκέφθηκε την πόλη.



Ο Φιλόστρατος έγραψε περισσότερο από έναν αιώνα μετά τον θάνατο του σοφού, επομένως η περιγραφή δεν αποτελεί αναφορά αυτόπτη μάρτυρα, ωστόσο διασώζει τον τρόπο με τον οποίο περιγραφόταν η πόλη: «Τα Τάξιλα, μας λένε, έχουν περίπου το μέγεθος της Νινευή και ήταν αρκετά καλά οχυρωμένα, κατά το πρότυπο των ελληνικών πόλεων».

— Φιλόστρατος, Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον, ΙΙ, 20



Ορισμένοι συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι ο ναός του Τζαντιάλ ίσως ήταν ένα από τα κτίρια που αντίκρισε ο φιλόσοφος. Αυτό, ωστόσο, παραμένει μια υπόθεση.

Ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια των τελευταίων ετών έφερε στο φως η κοινή έρευναΣε μια περιοχή που φημίζεται για την πλούσια πολιτισμική της κληρονομιά και τις έντονες ελληνιστικές της επιρροές, η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε ένα εύρημα που ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και γεννά συναρπαστικά ερωτήματα.