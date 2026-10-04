4 Οκτωβρίου 1920... Οι Ρώσοι είναι οι ΠΡΩΤΟΙ που ανοίγουν πρεσβεία στην Άγκυρα και η Ρωσική πρεσβεία σπεύδει να το θυμίσει...

H ρωσική πρεσβεία Άγκυρας πριν μερικά χρόνια μας υπενθύμιζε τα εξής : ¨Ακριβώς 100 χρόνια πριν στις 4/10/1920 η σοβιετική διπλωματική αποσ...

H ρωσική πρεσβεία Άγκυρας πριν μερικά χρόνια μας υπενθύμιζε τα εξής :Κι εμείς πάντως δεν ξεχνάμε την τεράστια βοήθεια που έδωσαν τότε οι Ρώσοι στον Κεμάλ που ξεπάστρεψε τους Έλληνες… Γιατί μπορεί να ήταν οι μπολσεβίκοι στο προσκήνιο τότε αλλά η Ρωσική επεκτατική και στρατηγική πολιτική ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΤΕ... Η Ελλάδα όσο πιό μακρυά από τα στενά γίνεται και φυσικά η έξοδος στα θερμά νερά του Αιγαίου, οι πανσλαβιστικές τακτικές δεν εγκαταλήφθηκαν ούτε επί Σοβιετικής Ένωσης.