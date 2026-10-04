4 Οκτωβρίου 1920... Οι Ρώσοι είναι οι ΠΡΩΤΟΙ που ανοίγουν πρεσβεία στην Άγκυρα και η Ρωσική πρεσβεία σπεύδει να το θυμίσει...

H ρωσική πρεσβεία Άγκυρας πριν μερικά χρόνια μας υπενθύμιζε τα εξής : ¨Ακριβώς 100 χρόνια πριν στις 4/10/1920 η σοβιετική διπλωματική αποσ...
H ρωσική πρεσβεία Άγκυρας πριν μερικά χρόνια μας υπενθύμιζε τα εξής :
¨Ακριβώς 100 χρόνια πριν στις 4/10/1920 η σοβιετική διπλωματική αποστολή ήρθε στην Άγκυρα. Η σοβιετική πρεσβεία ήταν η πρώτη αποστολή ξένης χώρας στην Άγκυρα. Με αφορμή αυτήν την σημαντική μέρα, συγχαίρουμε την Προεδρία της Τουρκίας, την Τουρκική Βουλή, το Τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και όλους όσους εργάζονται για την ανάπτυξη της ρωσο-τουρκικής συνεργασίας.¨
Κι εμείς πάντως δεν ξεχνάμε την τεράστια βοήθεια που έδωσαν τότε οι Ρώσοι στον Κεμάλ που ξεπάστρεψε τους Έλληνες… Γιατί μπορεί να ήταν οι μπολσεβίκοι στο προσκήνιο τότε αλλά η Ρωσική επεκτατική και στρατηγική πολιτική ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΤΕ... Η Ελλάδα όσο πιό μακρυά από τα στενά γίνεται και φυσικά η έξοδος στα θερμά νερά του Αιγαίου, οι πανσλαβιστικές τακτικές δεν εγκαταλήφθηκαν ούτε επί Σοβιετικής Ένωσης.
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#4Ekim 1920’de,tam💯yıl önce, Sovyet diplomatik misyonu Ankara'ya geldi. Sovyet elçiliği,bir yabancı ülkenin Ankara'daki ilk misyonu oldu. Bu önemli gün vesileyle @tcbestepe @TBMMresmi @TC_Disisleri &🇷🇺🇹🇷 işbirliğini pekiştirmek için çalışan herkesi kutlarız! #RusyaTürkiye100 pic.twitter.com/CbZ734QmEs— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) October 4, 2020
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