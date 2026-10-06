Οριστικό... Υπερδύναμη στον αέρα! Αναβαθμίζονται και τα 38 ελληνικά F-16 Block 50 σε Viper (Block 70) των Μοιρών 341 & 347 και η Συνεργασία με τα Rafale...

Ναι, τα 38 ελληνικά μαχητικά F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας προγραμματίζεται να αναβαθμιστούν στο κορυφαίο επίπεδο Viper (Block 7...



Αριθμός αεροσκαφών: 38 F-16 Block 50 (που ανήκουν στις 341 και 347 Μοίρες).



Κόστος: Περίπου 1,05 δισ. ευρώ (μετά από διαπραγμάτευση και μείωση από την αρχική αμερικανική προσφορά).



Τόπος εργασιών: Στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).







Η παράδοση του 60ού αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2026 από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) σε συνεργασία με τη Lockheed Martin. Με την εξέλιξη αυτή, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού έχει πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής διαδρομής του, καθώς ο τελικός στόχος είναι η αναβάθμιση συνολικά 84 μαχητικών έως το 2027.



Ο ρυθμός παραδόσεων εντός του 2026 υπήρξε ιδιαίτερα έντονος, καθώς τον Απρίλιο είχε παραδοθεί το 50ό αεροσκάφος και μέσα σε λίγους μήνες προστέθηκαν ακόμα 10 επιχειρησιακές «Οχιές» στον στόλο της αποτροπής.





Η συνεργασία των F-16 Viper με τα γαλλικά μαχητικά Rafale







Η συνέργειά τους βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

1. Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα

Χάρη στο σύστημα ζεύξης δεδομένων Link 16 που διαθέτουν τόσο τα Viper όσο και τα Rafale, τα αεροσκάφη μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο χωρίς να μιλούν στον ασύρματο.Ό,τι βλέπει το πανίσχυρο ράντάρ AESA ενός Viper μεταφέρεται αυτόματα και ψηφιακά στην οθόνη του Rafale και το αντίστροφο.

Αυτό επιτρέπει σε μια μικτή σχηματισμό να έχει πλήρη εικόνα του θεάτρου επιχειρήσεων, ακόμη κι αν κάποια από τα αεροσκάφη έχουν τα δικά τους ραντάρ κλειστά για να μην εντοπιστούν.



2. Τακτική «Φονική» Συνεργασία (Hunter-Killer)

Τα Rafale διαθέτουν το κορυφαίο σύστημα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου SPECTRA, καθώς και τον παθητικό αισθητήρα OSF (κάμερα μεγάλης εμβέλειας), που τους επιτρέπει να εντοπίζουν εχθρικά αεροσκάφη εντελώς αθόρυβα, χωρίς να εκπέμπουν ραντάρ.Σε ένα σενάριο μάχης, τα Rafale μπορούν να εντοπίσουν κρυφά τους στόχους και να «μοιράσουν» τα δεδομένα στα Viper μέσω Link 16.

Τα Viper, εκμεταλλευόμενα τον μεγάλο αριθμό τους, μπορούν να εξαπολύσουν επιθέσεις κορεσμού, κρατώντας την εχθρική αεράμυνα απασχολημένη, όσο τα Rafale θα χτυπούν καίρια με τους πυραύλους μακράς ακτίνας Meteor.



3. Συμπληρωματικότητα στα Όπλα

Η Πολεμική Αεροπορία συνδυάζει τα διαφορετικά «προφίλ» των δύο μαχητικών:Τα Rafale προσφέρουν στρατηγικό πλεονέκτημα με τους πυραύλους αέρος-αέρος Meteor (που «κλειδώνουν» το Αιγαίο σε αποστάσεις πέραν του ορίζοντα) και τους πυραύλους cruise SCALP-EG για πλήγματα βαθιά στην εχθρική επικράτεια.



Τα Viper έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την ισχύ με μεγάλο όγκο πυρομαχικών, καθώς και με την ενσωμάτωση νέων όπλων ακριβείας (όπως οι stand-off πύραυλοι Rampage και οι έξυπνες βόμβες SPICE), δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη απειλή για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Αυτό το μοντέλο κοινής δράσης αποτελεί επίσης τον «προθάλαμο» για το μέλλον, καθώς η Πολεμική Αεροπορία προετοιμάζεται για την τριάδα Viper - Rafale - F-35, όπου τα τρία κορυφαία αεροσκάφη θα συνεργάζονται κάτω από το ίδιο δίκτυο. 1. Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα Η συνέργειά τους βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Βασικά Στοιχεία του ΠρογράμματοςΜέχρι σήμερα, η Πολεμική Αεροπορία έχει παραλάβει 60 αναβαθμισμένα μαχητικά F-16 Viper.Η συνεργασία των F-16 Viper με τα γαλλικά μαχητικά Rafale F3R αποτελεί το θεμέλιο της νέας, δικτυοκεντρικής φιλοσοφίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα δύο αεροσκάφη δεν επιχειρούν πλέον ως μεμονωμένες μονάδες, αλλά λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος το ένα για το άλλο, δημιουργώντας ένα «τείχος» στον αέρα.