30 Χρόνια Ζ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών – Τρεις δεκαετίες υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας το μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρέστη, σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στην επετει...









Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρέστη, σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Ζ’ Μοίρας Αμφίβιων Καταδρομών (Ζ΄ ΜΑΚ). Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΓΕΕΘΑ στο Facebook, η Ζ’ ΜΑΚ συμπλήρωσε «τρεις δεκαετίες προσφοράς, υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης στην αποστολή, με γνώμονα τις διαχρονικές αξίες των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων».Η άμυνα του Αρχιπελάγους απασχολεί την Ελληνική στρατιωτική ηγεσία τουλάχιστον από το ’74 και εντεύθεν. Επί δύο ωστόσο περίπου δεκαετίες το πρόβλημα επικεντρώνοταν στην άμυνα και εξασφάλιση σε επίπεδο κύριας ή το πολύ ενδιαμέσης νήσου. Όλο αυτό το διάστημα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των Ε.Δ ήταν εστιασμένος στην απόκρουση μείζονας αεροναυτικής αμφίβιας ενέργειας. Η πρόνοια για την αντιμετώπιση της απειλής σε επίπεδο βραχονησίδας ήταν υποτιμημένη και ευρισκόμενη σε αφάνεια. Η κρίση των Ιμίων ωστόσο τον Ιανουάριο του ’96 με την κατάληψη από τους Τούρκους της Δ.Ίμιας έθεσε νέα δεδομένα στο θέμα “Άμυνα Αρχιπελάγους” ωθώντας τον Ελληνικό μηχανισμό άμυνας στην αναζήτηση νέων μεθόδων, μέσων, τακτικών και οργανωτικών δομών προκειμένου να γίνει δυνατή η αντιμετώπιση της νέας μορφής απειλής. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε αρχικά στην αφομοίωση των διδαγμάτων από την πρόσφατη τότε κρίση με την ακριβή διάγνωση του τουρκικού τρόπου ενεργείας και την συνακόλουθη εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Σε δεύτερο χρόνο προχώρησε η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους της στρατιωτικής ηγεσίας με στόχο την ανάπτυξη σχετικών αντιμέτρων σε στρατιωτικό επίπεδο. Πρώτο απτό δείγμα ήταν η δημιουργία της Ζ’ΜΑΚ αφετέρου, μιας επαγγελματικού επιπέδου μονάδας,με στόχο την απόκριση σε παρόμοια περιστατικά σε στρατηγικό επίπεδο. Η νέα μονάδα,που στελεχώθηκε εξ’αρχής εξ’ολοκλήρου από επαγγελματίες, έλαβε από την πρώτη στιγμή την αμέριστη φροντίδα της διοίκησης, καθώς έγιναν άμεσα αντιληπτές οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της μορφής αγώνα για την οποία προορίζονταν.