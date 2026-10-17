Ντρεπόμαστε και να το γράψουμε... Από την τουρκία έρχονται εξήντα νέα λεωφορεία Mercedes-Benz για τα ΜΑΤ!

Ελπίζουμε τουλάχιστον να ελεγχθούν εξονυχιστικά προς αποφυγή κάθε είδους παγιδεύσεως... Μια σημαντική αλλαγή βρίσκεται στα σκαριά για τις...







Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση του εσωτερικού τους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα νέα Mercedes-Benz θα διαθέτουν σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, άνετα καθίσματα με ζώνες ασφαλείας, νεροχύτη, ψυγεία και τουαλέτα.



Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αστυνομικοί των ειδικών μονάδων παραμένουν συχνά για πολλές ώρες μέσα ή κοντά στα υπηρεσιακά λεωφορεία, αναμένοντας εντολές ή την ολοκλήρωση μιας επιχείρησης.



Οι συνθήκες αυτές γίνονται ακόμη δυσκολότερες το καλοκαίρι, με τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τον χειμώνα, όταν απαιτείται επαρκής θέρμανση. Η δυνατότητα χρήσης τουαλέτας, πρόσβασης σε νερό και διατήρησης τροφίμων και ροφημάτων αποτελεί ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών εργασίας.



Παράλληλα, η χρήση σύγχρονων καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την οδική ασφάλεια του προσωπικού, ειδικά σε μετακινήσεις μεταξύ πόλεων ή σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.



Αντικαθιστούν λεωφορεία ηλικίας 23 ετών



Η ανάγκη ανανέωσης του συγκεκριμένου στόλου δεν είναι καινούργια. Τον Ιούνιο του 2026, η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής είχε επισημάνει ότι στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται λεωφορεία κατασκευής ακόμη και του 2003, δηλαδή οχήματα ηλικίας 23 ετών.



Τότε είχε γνωστοποιηθεί ότι είχε ήδη δρομολογηθεί η προμήθεια περίπου 40 νέων λεωφορείων, ενώ οι πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της Διεύθυνσης είχαν υπολογιστεί σε 65 οχήματα.



Οι νεότερες πληροφορίες για 60 λεωφορεία δείχνουν ότι ο σχεδιασμός ενδέχεται να έχει διευρυνθεί σημαντικά σε σχέση με τον αρχικό αριθμό. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη ποσότητα, θα προσεγγίζει αριθμητικά τις ανάγκες που είχαν καταγράψει οι εκπρόσωποι των αστυνομικών.



Στην ίδια καταγραφή είχε αναδειχθεί και η ανάγκη για επιπλέον SUV, ειδικά βαν και μικρότερα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ενώ είχε επισημανθεί έλλειψη αστυνομικών στις ΥΑΤ και ΥΜΕΤ της τάξης του 15%.



Η παλαιότητα των σημερινών λεωφορείων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα άνεσης. Επηρεάζει το κόστος συντήρησης, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα ενός στόλου που καλείται να λειτουργεί καθημερινά, σε απαιτητικές συνθήκες.



Γιατί τα Mercedes-Benz έρχονται από την Τουρκία;



Αν και πρόκειται για οχήματα γερμανικής μάρκας, η Mercedes-Benz διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική παραγωγική παρουσία στην Τουρκία μέσω της Mercedes-Benz Türk, η οποία αποτελεί μέρος του βιομηχανικού δικτύου της Daimler Truck.



Η βασική μονάδα παραγωγής λεωφορείων της εταιρείας βρίσκεται στο Hoşdere της Κωνσταντινούπολης, όπου κατασκευάζονται οχήματα όπως τα Tourismo, Travego, Intouro και Conecto, με μεγάλο μέρος της παραγωγής να κατευθύνεται σε ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς αγορές.



Για τη συγκεκριμένη αστυνομική παραγγελία υπάρχει αναφορά και στην περιοχή της Προύσας. Ωστόσο, η ακριβής εγκατάσταση παραγωγής ή ειδικής διασκευής των νέων λεωφορείων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.



Επίσης, δεν έχει ανακοινωθεί το ακριβές μοντέλο, η χωρητικότητα επιβατών, η ισχύς των κινητήρων ή η αναλυτική σύνθεση των συστημάτων ασφαλείας. Ούτε έχει επιβεβαιωθεί εάν θα διαθέτουν πρόσθετη θωράκιση ή άλλες ειδικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις.



Πόσο θα κοστίσουν και πότε θα παραδοθούν;



Το οικονομικό σκέλος αποτελεί μια ακόμη σημαντική παράμετρο της προμήθειας. Το συνολικό τίμημα των 60 οχημάτων, ο τρόπος χρηματοδότησης και η τιμή ανά λεωφορείο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί με επαρκή τεκμηρίωση ώστε να μπορούν να παρουσιαστούν συγκεκριμένα ποσά.



Αντίστοιχα, δεν υπάρχει ακόμη οριστικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ένταξης των νέων Mercedes-Benz στον ενεργό στόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.



Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση λεωφορείων που συμπληρώνουν περισσότερο από δύο δεκαετίες υπηρεσίας αποτελεί ουσιαστικό εκσυγχρονισμό για τις αστυνομικές δυνάμεις.



Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι να επιβεβαιωθούν ο τελικός αριθμός των οχημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές, το οικονομικό κόστος και κυρίως η ημερομηνία κατά την οποία τα νέα λεωφορεία θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.

Μια σημαντική αλλαγή βρίσκεται στα σκαριά για τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για την προμήθεια 60 ολοκαίνουργιων λεωφορείων Mercedes-Benz, που προορίζονται να αντικαταστήσουν μεγάλο μέρος του γερασμένου στόλου των ΜΑΤ.Τα νέα οχήματα προορίζονται για τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες ΥΑΤ και ΥΜΕΤ, οι οποίες αναλαμβάνουν αποστολές διατήρησης και αποκατάστασης της τάξης, φύλαξης εγκαταστάσεων και διαχείρισης μεγάλων συγκεντρώσεων ή αθλητικών διοργανώσεων.Τα λεωφορεία αναφέρεται ότι έχουν ήδη μπει στη διαδικασία παραγωγής στην Τουρκία (εκεί είναι η μονάδα παραγωγής της Mercedes-Benz), ενώ θα κατασκευαστούν με ειδικές προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αστυνομικών δυνάμεων. Πρόκειται για οχήματα που δεν εξυπηρετούν απλώς τη μεταφορά προσωπικού, αλλά λειτουργούν και ως χώροι πολύωρης παραμονής των αστυνομικών κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών τους.