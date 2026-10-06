Παρουσία αγήματος της Προεδρικής Φρουράς για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Σίδνεϊ και την Καμπέρα.

Παρουσία αγήματος της ελληνικής Προεδρικής Φρουράς θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο ...

Παρουσία αγήματος της ελληνικής Προεδρικής Φρουράς θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Σίδνεϊ και την Καμπέρα.Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 29 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει σειρά επίσημων τελετών, θρησκευτικών εκδηλώσεων, εκδηλώσεων μνήμης και πολιτιστικών δράσεων.Στο Σίδνεϊ, η επίσκεψη διοργανώνεται από την Ελληνική Λέσχη Σίδνεϊ, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη της Κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πλαίσιο μιας εβδομάδας εκδηλώσεων για τον Ελληνισμό.Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει ο πανηγυρικός εορτασμός για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Λέσχης Σίδνεϊ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Hyatt Regency.Στην Καμπέρα, την επίσκεψη διοργανώνουν η Ελληνική Λέσχη Καμπέρας και η Ενορία και Κοινότητα του Αγίου Νικολάου, με τους Εύζωνες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο Αυστραλιανό Πολεμικό Μνημείο και στην Ελληνική Λέσχη Καμπέρας, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.