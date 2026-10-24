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24 Οκτωβρίου 1942... Έλληνες αεροπόροι με βόμβες βυθού «εξαφανίζουν» γερμανικό υποβρύχιο

Οκτωβρίου 24, 2026

Μια μοναδική ιστορία ηρωισμού γράφτηκε σαν σήμερα στις 24/10/1942. Με τέσσερις βόμβες βυθού οι Έλληνες Αεροπόροι βύθισαν υποβρύχιο. Α...



Μια μοναδική ιστορία ηρωισμού γράφτηκε σαν σήμερα στις 24/10/1942. Με τέσσερις βόμβες βυθού οι Έλληνες Αεροπόροι βύθισαν υποβρύχιο.





Αεροσκάφος Blenheim της 13ης Μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού, με χειριστή τον Αρχισμηνία Δημ. Γαλανάκο, παρατηρητή τον Ανθυποσμηναγό Ομ. Πάτση και πυροβολητή τον Επισμηνία Αντ. Γουνελάκη, έρριψε τέσσερις βόμβες βυθού που έπληξαν εχθρικό υποβρύχιο σε πέντε περίπου γυάρδες απόσταση, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί στο βυθό.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Αεροπορικός Διοικητής του 201 Group (Μέση Ανατολή) με σήμα προς τη Μοίρα γνωστοποίησε τα αποτελέσματα της επίθεσης, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα συγχαρητηριά του.

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