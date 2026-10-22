Σαν Σήμερα 22 Οκτωβρίου 1797: Αυτή ήταν η πρώτη πτώση με αλεξίπτωτο

Σαν σήμερα, στις 22 Οκτωβρίου 1797, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτώση με αλεξίπτωτο από αερόστατο, από το Γάλλο αεροναύτη Αντρέ-Ζακ Γκαρνε...

Σαν σήμερα, στις 22 Οκτωβρίου 1797, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτώση με αλεξίπτωτο από αερόστατο, από το Γάλλο αεροναύτη Αντρέ-Ζακ Γκαρνερέν.Ο Αντρέ- Ζακ Γκαρνερέν γεννήθηκε στο Παρίσι στις 31 Ιανουαρίου 1769. Σπούδασε φυσικός και ασχολήθηκε με τα αερόστατα για τα οποία είχε αληθινό πάθος. Το 1793 έγινε επιθεωρητής του Γαλλικού Στρατού και ένα από τα πρώτα του μελήματα ήταν να ενθαρρύνει την χρήση αεροστάτων για στρατιωτικούς σκοπούς.Κατά την διάρκεια του Πολέμου του Πρώτου Συνασπισμού (1792-1797), όταν οι μεγάλες μοναρχίες της Ευρώπης προσπάθησαν ανατρέψουν την Γαλλική Επανάσταση, συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Άγγλους και παραδόθηκε στους συμμάχους τους Αυστριακούς, οι οποίοι τον φυλάκισαν στην Βούδα για δύο χρόνια.Μετά την επιστροφή του στην Γαλλία άρχισε να πραγματοποιεί ανυψώσεις με αερόστατα και να πειραματίζεται με το αλεξίπτωτο.Στις 22 Οκτωβρίου του 1797 πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πτώση με αλεξίπτωτο. Ανυψώθηκε με αερόστατο πάνω από πάρκο Μονσό των Παρισίων, έκοψε το καλάθι μέσα στο οποίο βρισκόταν και κατήλθε με το αλεξίπτωτό του από ύψος 915 μέτρων.Το αλεξίπτωτό του, κατασκευασμένο από λευκό καραβόπανο, είχε σχήμα ομπρέλας διαμέτρου 7 μέτρων. Συνέχισε τις επιδείξεις του σε πόλεις της Βόρειας Ευρώπης και στις 21 Σεπτεμβρίου του 1802 πραγματοποίησε στην Αγγλία ένα θεαματικό άλμα από ύψος 2.400 μέτρων.Ο Αντρέ-Ζακ Γκαρνερέν σκοτώθηκε στο Παρίσι στις 18 Αυγούστου 1823, όταν καταπλακώθηκε από ένα μεγάλο δοκάρι, την στιγμή που κατασκεύαζε ένα αερόστατο.