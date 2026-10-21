Ποια ήταν η «αγαπημένη κόρη των Αθηνών» που πέθανε σε ηλικία 21 ετών και έδωσε το όνομά της στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

thecaller Η λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας που ενώνει την Κηφισίας με την Πατησίων. Τα σχέδια το...

thecaller Η λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας που ενώνει την Κηφισίας με την Πατησίων.Τα σχέδια του δρόμου χαράκτηκαν το 1976 από τον μηχανικό Ιωάννη Γενίσαρλη, ωστόσο χρειάστηκαν 16 χρόνια για να ολοκληρωθεί, καθώς το έργο καθυστέρησε επειδή ο Γ. Νικολαΐδης δεν δέχτηκε να παραχωρήσει το 300 στρεμμάτων κτήμα του για τη δημιουργία του δρόμου.Μετά από πιέσεις της κυβέρνησης, ο Νικολαΐδης δέχτηκε τελικά να το πουλήσει και ο δρόμος ολοκληρώθηκε το 1891. Εκείνη τη χρονιά το έθνος βυθίστηκε το πένθος, καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η "αγαπημένη κόρη των Αθηνών", όπως έγραφε ο Θεόδωρος Βελλιανίτης, η πριγκίπισσα Αλέξάνδρα, γι'αυτό έδωσαν στη λεωφόρο το όνομα της.Η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα ήταν η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Γεωργίου Α’ και της βασίλισσας Όλγας και είχε γεννηθεί στις 30 Αυγούστου του 1870 στο παλάτι Μον Ρεπό στην Κέρκυρα.Αγαπούσε ιδιαίτερα την Ελλάδα και όταν παντρεύτηκε τον Μέγα Δούκα Παύλο της Ρωσίας σε ηλικία 19 ετών οι Αθηναίοι πλημμύρισαν τους δρόμους για να την αποχαιρετήσουν. Όπως έγραφε σε επιστολή στη φίλη της Ειρηνούλα Χατζηπέτρου τρεις ημέρες μετά την αναχώρησή της από την Αθήνα: «Δεν δύνασαι να φαντασθής ποίας στιγμάς διήλθον, ήτο σαν να μου έσχιζαν μέρος από την καρδιά μου. Δεν επίστευον ότι με ηγάπων τόσον και όταν είδον δάκρυα σε κάθε μάτι μου ήρχετο να τρελαθώ από την λύπην».Στον γάμο της στόλισε τα μαλλιά της με μύρτα από την Αττική Δεκέλεια για να τιμήσει τη χώρα της, καθώς δεν ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα έζησε τα επόμενα χρόνια στη Ρωσία. Απέκτησε δύο παιδιά όμως πέθανε σε μικρή ηλικία. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 21 ετών μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της από επαχθή εκλαμψία.Οι Αθηναίοι θρήνησαν τον χαμό της και για να την τιμήσουν έδωσαν το όνομά της στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ανεγέρθηκε μαιευτήριο προς τιμήν της, το οποίο πήρε το όνομά της.