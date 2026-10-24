Τελική ευθεία... Καλώδιο GSI: Απέπλευσε από την Ιταλία το πλοίο «Abeille Marengo» που θα κάνει τις έρευνες

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που παρέμενε αγκυροβολημένο στη Νάπολη εν αναμονή των τελικών εγκρίσεων, ξεκίνησε το ταξίδι...









Πρόκειται για την περιοχή για την οποία η Άγκυρα προβάλλει τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι εμπίπτει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι, επομένως, απαιτείται η έγκρισή της για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.





Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που παρέμενε αγκυροβολημένο στη Νάπολη εν αναμονή των τελικών εγκρίσεων, ξεκίνησε το ταξίδι του προς την Ελλάδα προκειμένου να αρχίσει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.Σύμφωνα με στοιχεία του Marine Traffic, το ερευνητικό πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.Το Λιμενικό Σώμα έχει δώσει τις απαραίτητες εγκρίσεις για την είσοδο του στα χωρικά ύδατα ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το πλαίσιο διαδικασία.Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμούν οι έρευνες βυθού στα διεθνή ύδατα ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου τις οποίες και θα αναλάβει το «Abeille Marengo»Και μπορεί η πρόσφατη τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σηματοδοτεί μια πιο ήπια ρητορική σε σχέση με προηγούμενες παρεμβάσεις της Άγκυρας, όμως έχει μεσολαβήσει η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Λιβύη που έχει οξύνει τα πράγματα στην περιοχή.