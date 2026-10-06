Στη φυλακή 21χρονος Αλγερινός που απέδρασε από περιπολικό στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε την πόρτα και άρχισε να τρέχει

Ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε έναν 21χρονο, που κατάφερε να δραπετεύσει από περιπολικό τη...



Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από την Αλγερία, κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων, καθώς αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του ενώ αποφασίστηκε η εκτέλεση της ποινής του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε και ένας 22χρονος, ελληνικής καταγωγής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, με την ποινή του να μετατρέπεται σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως.



Ο 21χρονος είχε συλληφθεί αρχικά για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ κατάφερε να αποδράσει ανοίγοντας την πόρτα του περιπολικού. Τελικά, έπεσε στα χέρια των αστυνομικών τέσσερις ημέρες αργότερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν εντοπίστηκε στην περιοχή του Κιλκίς.



Στην απολογία του ο 21χρονος παραδέχτηκε ότι απέδρασε και υποστήριξε ότι αρχικά διέμεινε σε γνωστό του πρόσωπο στην περιοχή της Μενεμένης και στη συνέχεια, αναζητώντας εργασία, βρήκε καταφύγιο στον 22χρονο συγκατηγορούμενό του.



Ο 22χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της υπόθαλψης, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε τον συγκατηγορούμενό του ούτε τις πράξεις που είχε διαπράξει. «Του προσέφερα δουλειά μετά από μεσολάβηση μιας κοινής μας γνωστής. Χρειαζόμασταν χέρια. Δούλευε το πρωί και το βράδυ κοιμόταν στο σπίτι», είπε.

Ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε έναν 21χρονο, που κατάφερε να δραπετεύσει από περιπολικό την ώρα που γινόταν η μεταγωγή του στα κρατητήρια από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.