Ο Αεροπειρατής του οποίου η ταυτότητα ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΤΕ! Το έσκασε με 200.000 δολλάρια πηδώντας με αλεξίπτωτο... ΠΟΙΑ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ;

Στις 24 Νοεμβρίου 1971, ένας άνδρας ο οποίος συστήθηκε ως Νταν Κούπερ, έφτασε απαρατήρητος στο γκισέ των αερογραμμών ‘’Northwest Orient...
Στις 24 Νοεμβρίου 1971, ένας άνδρας ο οποίος συστήθηκε ως Νταν Κούπερ, έφτασε απαρατήρητος στο γκισέ των αερογραμμών ‘’Northwest Orient’’ στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Αγόρασε εισιτήριο χωρίς επιστροφή, για την πτήση 305 με προορισμό τη Ουάσινγκτον και έτσι ξεκίνησε ένα από τα μεγάλα και άλυτα μυστήρια αεροπειρατείας στην ιστορία του FBI. Ο Κούπερ εμφανίστηκε ως ένας ήσυχος και καλοκάγαθος άνδρας.
Το σημείωμα και η απειλή για βόμβα
Το εισιτήριο που έβγαλε ο Νταν Κούπερ Της έδωσε ένα σημείωμα, στο οποίο επισήμαινε ότι μέσα στη χειραποσκευή του είχε βόμβα. Στη συνέχεια της ζήτησε να καθίσει στη διπλανή θέση, που ήταν άδεια. Η αεροσυνοδός τα έχασε και δεν ήξερε πως να αντιδράσει.
Μην έχοντας άλλη επιλογή, έκανε ό,τι της ζήτησε. Ο Κούπερ άνοιξε λίγο την τσάντα του και της έδειξε καλώδια και χρωματιστά κουμπιά, για να την τρομοκρατήσει. Στη συνέχεια απαίτησε από την κοπέλα να γράψει αυτά που θα της πει, για να τα δώσει στον πιλότο. Έτσι κι έγινε. Η κοπέλα πήγε στον πιλότο το σημείωμα το οποίο έγραφε ότι έπρεπε να παραχωρηθούν στον Κούπερ τέσσερα αλεξίπτωτα και το ποσό των 200.000 δολαρίων.
Μην έχοντας άλλη επιλογή, έκανε ό,τι της ζήτησε. Ο Κούπερ άνοιξε λίγο την τσάντα του και της έδειξε καλώδια και χρωματιστά κουμπιά, για να την τρομοκρατήσει. Στη συνέχεια απαίτησε από την κοπέλα να γράψει αυτά που θα της πει, για να τα δώσει στον πιλότο. Έτσι κι έγινε. Η κοπέλα πήγε στον πιλότο το σημείωμα το οποίο έγραφε ότι έπρεπε να παραχωρηθούν στον Κούπερ τέσσερα αλεξίπτωτα και το ποσό των 200.000 δολαρίων.
Η πτώση του Κούπερ με αλεξίπτωτο
Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Σιάτλ, ο αεροπειρατής αντάλλαξε τους 36 επιβαίνοντες με τα χρήματα και τα αλεξίπτωτα.
Κράτησε ορισμένα από τα μέλη του προσωπικού και το αεροσκάφος απογειώθηκε, με προορισμό, αυτή τη φορά, το Μεξικό. Γύρω στις 8 το βράδυ, κοντά στην περιοχή Ρενό, ο Κούπερ έκανε την πιο απρόσμενη κίνηση. Φόρεσε αλεξίπτωτο και πήδηξε από την πίσω πλευρά του αεροπλάνου, έχοντας επάνω του τα 200.000 δολάρια. Οι κυβερνήτες του σκάφους προσγειώθηκαν ομαλά και με ασφάλεια, αλλά ο Κούπερ είχε εξαφανιστεί μέσα στη νύχτα. Ο Νταν Κούπερ έβγαλε τη γραβάτα του πριν πέσει από το αεροπλάνο
Κράτησε ορισμένα από τα μέλη του προσωπικού και το αεροσκάφος απογειώθηκε, με προορισμό, αυτή τη φορά, το Μεξικό. Γύρω στις 8 το βράδυ, κοντά στην περιοχή Ρενό, ο Κούπερ έκανε την πιο απρόσμενη κίνηση. Φόρεσε αλεξίπτωτο και πήδηξε από την πίσω πλευρά του αεροπλάνου, έχοντας επάνω του τα 200.000 δολάρια. Οι κυβερνήτες του σκάφους προσγειώθηκαν ομαλά και με ασφάλεια, αλλά ο Κούπερ είχε εξαφανιστεί μέσα στη νύχτα. Ο Νταν Κούπερ έβγαλε τη γραβάτα του πριν πέσει από το αεροπλάνο
Οι έρευνες
To FBI ενημερώθηκε για το γεγονός και ξεκίνησε ενδελεχείς έρευνες, οι οποίες διήρκεσαν χρόνια. Ο Νταν Κούπερ παραμένει άφαντος μέχρι σήμερα Εξετάστηκαν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, ενώ διεξήχθη σχολαστική έρευνα στο αεροπλάνο, για να εντοπιστούν δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Το μόνο που βρέθηκε ήταν μια μαύρη γραβάτα. Ποιος είναι ο Νταν Κούπερ; Ο Νταν Κούπερ δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, ούτε κάποιος γνωρίζει τι έχει απογίνει.
Οι αρχές εικάζουν ότι μπορεί να μην κατάφερε να επιβιώσει από την πτώση του ή να μην άνοιξε το αλεξίπτωτο που φόρεσε. Ο τολμηρός αεροπειρατής καθώς και η περίεργη εξαφάνισή του, έχουν δημιουργήσει πέπλο μυστηρίου. Όλοι ακόμη αναρωτιούνται ποιος ήταν, από που ήρθε, τι κατάληξη είχε και γιατί ζήτησε τέσσερα αλεξίπτωτα, από τη στιγμή που χρησιμοποίησε μόνο το ένα.
Οι αρχές εικάζουν ότι μπορεί να μην κατάφερε να επιβιώσει από την πτώση του ή να μην άνοιξε το αλεξίπτωτο που φόρεσε. Ο τολμηρός αεροπειρατής καθώς και η περίεργη εξαφάνισή του, έχουν δημιουργήσει πέπλο μυστηρίου. Όλοι ακόμη αναρωτιούνται ποιος ήταν, από που ήρθε, τι κατάληξη είχε και γιατί ζήτησε τέσσερα αλεξίπτωτα, από τη στιγμή που χρησιμοποίησε μόνο το ένα.
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