Πολεμικό Ναυτικό: Όριο 200 ημερών στη θάλασσα – Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις

Στον περιορισμό των ημερών παραμονής των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού στη θάλασσα στις 200 ετησίως προσανατολίζεται το υπουργείο Εθν...



Επίδομα κυβερνητών



Για πλοιάρχους και αντιπλοιάρχους που εκτελούν καθήκοντα κυβερνήτη, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

1η κατηγορία: 1.015 ευρώ για φρεγάτες, υποβρύχια, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων και κανονιοφόρους.

2η κατηγορία: 862,75 ευρώ για αρματαγωγά, πλοία γενικής υποστήριξης, ναρκοθηρευτικά και περιπολικά πλοία.

3η κατηγορία: 710,50 ευρώ για πλοία όπως τα ΠΤΜ, ΣΑΠ, Π/Φ, Υ/Φ, Υ/Γ, Υ/Γ Ω/Κ και ΠΑΤ.



Για πλωτάρχες που εκτελούν καθήκοντα κυβερνήτη, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 765 ευρώ, 650,25 ευρώ και 535,50 ευρώ.



Για υποπλοιάρχους, ανθυποπλοιάρχους και σημαιοφόρους με καθήκοντα κυβερνήτη, το επίδομα ανέρχεται σε 600 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 510 ευρώ για τη δεύτερη και 420 ευρώ για την τρίτη.



Επιδόματα ανώτερων αξιωματικών



Για ανώτερους αξιωματικούς που εκτελούν καθήκοντα υπάρχου ή διευθυντή προώσεως και ενεργείας (Α΄ Μηχανικού), τα μηνιαία ποσά ανέρχονται σε: 670 ευρώ για την πρώτη κατηγορία πλοίων. 569,50 ευρώ για τη δεύτερη κατηγορία. 469 ευρώ για την τρίτη κατηγορία.



Για ανώτερους αξιωματικούς χωρίς τις συγκεκριμένες ειδικές αρμοδιότητες, τα ποσά διαμορφώνονται σε 600 ευρώ, 510 ευρώ και 420 ευρώ, αντίστοιχα.



Για υποπλοιάρχους και ανθυποπλοιάρχους χωρίς καθήκοντα κυβερνήτη, τα μηνιαία μικτά ποσά ανέρχονται σε 535 ευρώ, 454,75 ευρώ και 374,50 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου.



Για σημαιοφόρους, συμπεριλαμβανομένων των επίκουρων αξιωματικών, καθώς και για ανθυπασπιστές, το επίδομα διαμορφώνεται σε 510 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, 433,50 ευρώ για τη δεύτερη και 357 ευρώ για την τρίτη.



Τι ισχύει για υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ



Στις κατηγορίες των υπαξιωματικών και των επαγγελματιών οπλιτών, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής: οι αρχικελευστές λαμβάνουν 470 ευρώ, 399,50 ευρώ και 329 ευρώ, οι επικελευστές 440 ευρώ, 374 ευρώ και 308 ευρώ, ενώ οι κελευστές και οι δίοποι 400 ευρώ, 340 ευρώ και 280 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου.



Τέλος, για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) ναύτες και τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), το επίδομα στόλου ανέρχεται σε 385 ευρώ για την πρώτη κατηγορία πλοίων, 327,25 ευρώ για τη δεύτερη και 269,50 ευρώ για την τρίτη κατηγορία.



Στο επίκεντρο η μέριμνα του προσωπικού



Η θέσπιση ορίου παραμονής στη θάλασσα και η πρόβλεψη αυξημένης αποζημίωσης για τις περιπτώσεις υπέρβασής του εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.



Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η παρατεταμένη απουσία των πληρωμάτων από τις οικογένειές τους, χωρίς να επηρεαστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πολεμικού Ναυτικού.



Το τελικό πλαίσιο, πάντως, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να προσδιορίσουν το ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης και τον τρόπο εφαρμογής του νέου μέτρου, με την ηγεσία του υπουργείου να θέτει ως προτεραιότητα τη μέριμνα για τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, που αποτελούν βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπεται σημαντικά αυξημένη οικονομική αποζημίωση για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που θα χρειαστεί να υπερβούν το συγκεκριμένο όριο λόγω επιχειρησιακών αναγκών.Οι σχετικές εξαγγελίες έγιναν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, κατά την ενημέρωση για την τρίτη φάση της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας και η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των στελεχών.Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, υπάρχει ήδη συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τους αρχηγούς των Επιτελείων, προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένο όριο στον χρόνο παραμονής των πληρωμάτων στη θάλασσα.«Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των 365 ημερών, άνω των 200 ημερών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες και το εθνικό συμφέρον δεν μπορούν να υπαχθούν σε απόλυτα προκαθορισμένα χρονικά όρια. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιχειρησιακός σχεδιασμός επιβάλλει την παραμονή πληρωμάτων στη θάλασσα πέραν των 200 ημερών, θα προβλέπεται αυξημένη οικονομική αποζημίωση.«Το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που παίρνουν σήμερα για κάθε μέρα που μένουν στο πλοίο μέχρι τις 200 ημέρες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.Το ακριβές ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου, θα καθοριστούν έπειτα από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών.Πόσο είναι σήμερα το επίδομα στόλουΤα σημερινά μηνιαία μικτά ποσά του επιδόματος στόλου στο Πολεμικό Ναυτικό διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό, τα καθήκοντα και την κατηγορία του πλοίου.