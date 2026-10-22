Θα τα πούμε στο πεδίο... Έτοιμες οι Ένοπλες Δυνάμεις να απαντήσουν στην τουρκική αποθράσυνση! Σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο από τα Επιτελεία...

Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο διπλωματικό σκέλος αναφορικά με την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Λιβύη, τ...



Στο Πεντάγωνο, οι επιτελείς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Και μπορεί η επικύρωση αυτή να μην παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα στο Διεθνές Δίκαιο, δίνει όμως έναυσμα στην Τουρκία να κλιμακώσει την αναθεωρητική της ρητορική και να αναζητήσει αφορμές για να βγάλει ερευνητικά σκάφη ή πλωτά τρυπάνια στην περιοχή.



Έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο τα Επιτελεία μας



Στα Επιτελεία του Πενταγώνου, ο σχεδιασμός είναι ήδη έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Οι επιτελείς γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Άγκυρα συνηθίζει να συνοδεύει τις πολιτικές της αποφάσεις με τακτικούς ελιγμούς στο πεδίο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η εντολή που έχει δοθεί στις μονάδες κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού είναι μία: καμία κίνηση δεν θα μείνει αναπάντητη.



Τα σενάρια που εξετάζονται, περιλαμβάνουν από την πιθανή αποστολή τουρκικού ερευνητικού σκάφους υπό τη συνοδεία πολεμικών πλοίων, μέχρι την απόπειρα διενέργειας παράνομων σεισμικών ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σε κάθε περίπτωση, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τα μέσα, την εμπειρία και την αποφασιστικότητα να στήσουν ένα αδιάπεραστο τείχος προστασίας των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.



Η εγρήγορση διαρκείας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι μια απλή διακήρυξη, αλλά μια επιχειρησιακή πραγματικότητα. Και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι Έλληνες αξιωματικοί και τα πληρώματα των πολεμικών μας πλοίων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, έτοιμοι να δώσουν άμεση, ηχηρή και αποτελεσματική απάντηση σε οποιονδήποτε διανοηθεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της πατρίδας.



Άσκηση Ευνομία πάνω στις παράνομες διεκδικήσεις...



Ενώ η διπλωματική σκακιέρα παίρνει φωτιά, στο πεδίο η απάντηση δίνεται με τον πιο επιβλητικό τρόπο. Η τετραμερής διακλαδική άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία και η Ιταλία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.



Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, η άσκηση αυτή προσλαμβάνει εντελώς διαφορετικές, επιχειρησιακές διαστάσεις. Το Αρχηγείο Στόλου έλαβε εντολή για μετάβαση σε κατάσταση εγρήγορσης διαρκείας. Οι ελληνικές φρεγάτες, τα υποβρύχια τύπου 214, οι πυραυλάκατοι αλλά και τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας δεν εκτελούν απλώς εκπαιδευτικά σενάρια, αλλά περιπολούν και χαρτογραφούν κάθε κίνηση στη θαλάσσια περιοχή νότια και ανατολικά της Κρήτης.



Η παρουσία των ισχυρών ναυτικών μονάδων των τεσσάρων συμμαχικών χωρών εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής. Ο Ελληνικός Στόλος αναπτύσσει την παρουσία του στην περιοχή με σκοπό να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κανένα περιθώριο για την Τουρκία να επιχειρήσει την προβολή των παράνομων αξιώσεών της πάνω στον ναυτικό χάρτη.

Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο διπλωματικό σκέλος αναφορικά με την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και από την Λιβύη, το Πολεμικό Ναυτικό και οι Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα στο πραγματικό πεδίο.