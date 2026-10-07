«Τούρκοι στρατιώτες βίασαν τις δύο ανήλικες κόρες μου και τις έφεραν πίσω σε 20 λεπτά» – Φοβερή μαρτυρία πατέρα για το 1974

Η περιγραφή αφορά τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών από Τούρκους στρατιώτες και το αποτρόπαιο περιστατικό έφερε στην επιφάνεια ο προεδρι...

Η περιγραφή αφορά τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών από Τούρκους στρατιώτες και το αποτρόπαιο περιστατικό έφερε στην επιφάνεια ο προεδρικός Επίτροπος κ. Μάριος Χαρτσιώτης κατά τη διάρκεια συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων. Είναι τόσο συγκλονιστικό ώστε δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο και φανερώνει και πόσο βάρβαρα φέρθηκε σε κάποιες περιπτώσεις ο τουρκικός στρατός.Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε τα ακόλουθα:Περιττόν να σας πω, ότι μελετώντας φακέλους αγνοουμένων βρίσκω συγκλονιστικές μαρτυρίες. Σήμερα διάβαζα μαρτυρία ανδρός ο οποίος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πήραν τις δύο ανήλικες κόρες μου, οι οποίες επέστρεψαν ύστερα από 20 λεπτά και είχαν ήδη βιαστεί από Τούρκους στρατιώτες».Ο κ. Χαρτσιώτης πρόσθεσε πως στην μαρτυρία γίνεται αναφορά στην ημερομηνία του βιασμού και στο σημείο όπου βρισκόταν ο πατέρας και οι δύο ανήλικες κόρες του.Η αναφορά του κ. Χαρτσιώτη έγινε στο πλαίσιο συζήτησης η οποία αφορούσε και την ανάγκη ψυχολογικής και άλλης στήριξης όσων κακοποιήθηκαν σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος υπέδειξε, πως πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί ώστε να μην διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ανθρώπων οι οποίοι έτυχαν σεξουαλικής κακοποίησης. «Το λέω αυτό, είπε, επειδή όταν λέχθηκε ότι θα ετοιμαστεί κατάλογος ατόμων που κακοποιήθηκαν, γυναίκες επικοινώνησαν μαζί μου εκφράζοντας φόβους και ανησυχίες μήπως διαρρεύσει ο κατάλογος και φανερωθεί αυτό που πολλές γυναίκες έκρυψαν και από τον ίδιο τους τον εαυτό επί δεκαετίες» ανέφερε. Εν τω μεταξύ, αναφορά έγινε και σε βιασμούς ανδρών.Ο κ. Χαρτσιώτης πρόσθεσε πως αυτός είναι ο λόγος που δεν έκανε αναφορά σε ονόματα αλλά μόνο στο περιστατικό.Και στην περίπτωση αυτή, πολλές φορές το μεγάλο μυστικό δεν γνωρίζουν ούτε οι γυναίκες των παθόντων ούτε τα παιδιά τους, κάτι το οποίο, όπως και στην περίπτωση των γυναικών, φανερώνει το μέγεθος του σταυρού που κουβαλούν από το 1974.Ο προεδρικός Επίτροπος διαβεβαίωσε πως στα θύματα θα παρασχεθεί κάθε βοήθεια και στήριξη.