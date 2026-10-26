ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ..! Η Θεσσαλονίκη Ελεύθερη σαν σήμερα το 1912... ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ...!









Ο Αρχιστράτηγος και Διάδοχος του Θρόνου των Ελλήνων Κωνσταντίνος καβάλα στο άλογό του εισέρχεται θριαμβευτής επικεφαλής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ελεύθερη από τον τουρκικό ζυγό Θεσσαλονίκη Μας. Ο Τούρκος διοικητής της πόλης, ο Ταξίμ Πασάς βλέποντας ότι πάσα αντίσταση ήταν μάταιη, δέχεται τους όρους παράδοσης του Κωνσταντίνου. Παραδίδει τη Θεσσαλονίκη επισήμως στον Αρχιστράτηγο των Ελλήνων ανήμερα της εορτής του πολιούχου και προστάτη της Αγίου Δημητρίου. Η συγκίνηση σε λαό και κλήρο είναι μέγιστη για την εκπλήρωση του πόθου αιώνων.Πρόκειται για μια εποποιία που δικαίως έχει μείνει στην ιστορία μας ως δεύτερο Εικοσιένα. Είναι το αποτέλεσμα των αγώνων και των θυσιών του Τίμιου Ελληνικού Αίματος των ηρωικών και ακατάβλητων στρατιωτών μας. Η σιδηρά βούληση μιας Ελλάδος που δεν είχε ακόμη μπει στην περίοδο του διχασμού και των ελληνοτουρκικών «φιλιών» που, αλίμονο, εισήγαγε ο τότε πρωθυπουργός Βενιζέλος διευκολύνοντας τη μικρασιατική καταστροφή. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης Μας είναι η πιο τρανή απόδειξη της μεγαλοσύνης του Ελληνισμού όταν είναι ενωμένος και προτάσσει πριν από όλα τα εθνικά ιδεώδη.Ο διάδοχος και μετέπειτα βασιλεύς Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος υπήρξε ένθερμος πατριώτης και μέγας υποστηρικτής της Εθνικής Ιδέας για την ανόρθωση της Μεγάλης Ελλάδος. Ενέπνεε την απόλυτη πίστη στο πρόσωπό του ανάμεσα στην συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Επιδίωξε να υψωθεί η γαλανόλευκη ελληνική σημαία σε κάθε σκλάβα ελληνική γη, μέχρι το σημείο που βρισκόταν και ο πιο απομακρυσμένος τάφος Έλληνα Στρατιώτη. Αυτοί οι λόγοι ήταν αρκετοί για να τον πολεμήσουν σκληρά τόσο οι εξωτερικοί εχθροί της Ελλάδος και οι φερόμενες Μεγάλες Δυνάμεις όσο και οι εσωτερικοί ελληνόφωνοι, «εθναρχικοί» και δημοκρατικοί τάχα πολέμιοι του έθνους μας. Είναι δε ο Κωνσταντίνος η πιο παρεξηγημένη και λησμονημένη προσωπικότητα με τις λυσσώδεις ενέργειες του ψευτορωμέϊκου.Η λησμονιά του συστήματος δεν αγγίζει διόλου τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός δεν λησμονεί τα παιδιά του. Δεν ξεχνά τους δικούς του Ήρωες. Όπως δεν ξεχνά το Σαραντάπορο, το Μπιζάνι, το Κιλκίς και όλα τα αιματοπότιστα χώματα της Βορείου Ελλάδος. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι ο Κωνσταντίνος και τα ατρόμητα παλικάρια του Στρατού μας είχαν ετοιμαστεί να προχωρήσουν στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας Μας και στο Μοναστήρι, στα εδάφη δηλαδή που κατέχουν σήμερα οι σφετεριστές της ελληνικής ιστορίας Σκοπιανοί απόγονοι των Βούλγαρων Κομιτατζήδων. Κορυφαία άλλωστε θέση στο επιτελείο του Κωνσταντίνου κατείχε ο εθνάρχης και πατέρας του ΟΧΙ Ιωάννης Μεταξάς. Ψυχή και θέληση ελληνική ασίγαστη οδηγούσε το μέγα όραμα.Όμως ξάφνου στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα φτάνει σήμα από την ελληνική κυβέρνηση πως οι Βούλγαροι κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη Μας. Οι στιγμές είναι κρίσιμες και τα γεγονότα τρέχουν. Έτσι ο Κωνσταντίνος αναγκάζεται να σπεύσει στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσαμε να απελευθερώσουμε ολόκληρη τη Μακεδονία και να είχε εκλείψει οριστικά το βουλγάρικο θράσος. Όμως οι λεγόμενες Μεγάλες Δυνάμεις, απόλυτα ελεγχόμενες από τον διεθνή σιωνισμό, έβαλαν εκ νέου το χέρι τους.Είναι ο ίδιος ανθελληνικός έλεγχος που ασκήθηκε στους προσκυνημένους πολιτικάντηδες όλων των περιόδων. Μετά το Εικοσιένα και σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους που διεξήγαμε. Οι Έλληνες Εθνικιστές, οι Έλληνες Βασιλείς, ο Ένδοξος Ελληνικός Στρατός και ο ανυπέρβλητος Ελληνικός Λαός άνοιγαν το δρόμο στις Νίκες και στο μεγάλωμα της Ελλάδος. Για να έρθουν μετέπειτα άκαπνοι και δωσίλογοι πολιτικάντηδες, δειλοί και μοιραίοι, πολλάκις με ελαστική ή αλλότρια εθνική συνείδηση να κάμουν ολέθριους συμβιβασμούς.Τιμούμε τη μεγάλη εποποιία και δίδουμε όρκο Τιμής πως όχι απλώς δεν θα λησμονήσουμε μα και θα συνεχίσουμε το έργο των ηρώων εκείνων που έδωσαν το δικό τους αιώνιο μήνυμα στον σύγχρονο Έλληνα. Μήνυμα που λέει πως δεν αρκεί να επικαλείσαι την ελληνικότητά σου μα και να την αποδεικνύεις στο πεδίο της Τιμής. Στη φλόγα της μάχης και στον καιρό της ειρήνης ακόμα δίχως να παύεις στιγμή να διεκδικείς τα δίκαια της Ελλάδος.Τα αγάλματα των εχθρών μας και οι εκτρωματικές ψευδοφιλίες θα εξαφανιστούν μαζί με τους πολιτικάντηδες που μας ξεπουλούν. Το Εθνικοκοινωνικό Κίνημα θα ανοικοδομήσει την Μεγάλη Ελλάδα του Εθνικισμού και του Πατριωτισμού. Θα βαδίσουμε εκ νέου στα Άγια Χώματα που βάδισαν ο Κωνσταντίνος, ο Μεταξάς και οι παππούδες μας. Το όραμά τους είναι εθνική εντολή για εμάς. Εντολή που θα φέρουμε επιτυχώς εις πέρας.