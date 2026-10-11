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Αιγαίο: 11 τουρκικά UAV σε μία ημέρα – 13 παραβάσεις και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου

Οκτωβρίου 26, 2026

  Αυξημένη δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στο Αιγαίο, με συνολικά 11 UAV να π...

 



Αυξημένη δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καταγράφηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 στο Αιγαίο, με συνολικά 11 UAV να πραγματοποιούν παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Η δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συνολικά 18 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα 11 τουρκικά UAV κινήθηκαν μεμονωμένα, χωρίς να καταγραφεί σχηματισμός αεροσκαφών.

Καταγράφηκαν συνολικά 13 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

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