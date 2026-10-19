Πως επέλεξαν οι Κανάρης, Ζαϊμης και Γρίβας τον Γεώργιο Α' ως Βασιλέα των Ελλήνων, οποίος ορκίστηκε σαν σήμερα το 1863

Η αποστολή της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοπεγχάγη αποτελεί μια από τις πιο γραφικές και συνάμα επίσημες στιγμές της νεότερης ελληνικ...



Η Β' Εθνοσυνέλευση επέλεξε μια τριμελή επιτροπή με επικεφαλής τον γηραιό ναύαρχο και ήρωα της Επανάστασης, Κωνσταντίνο Κανάρη. Μαζί του ήταν ο Θρασύβουλος Ζαΐμης (πολιτικός και μετέπειτα πρωθυπουργός) και ο Δημήτριος Γρίβας (στρατιωτικός).



Υπάρχει μια πασίγνωστη ιστορική φωτογραφία της Βασιλικής Βιβλιοθήκης της Δανίας που τραβήχτηκε τότε, στην οποία εικονίζεται ο Κανάρης καθιστός στο κέντρο με την παραδοσιακή του ενδυμασία, πλαισιωμένος από τους Ζαΐμη και Γρίβα.



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Όταν η αντιπροσωπεία εισήλθε στην αίθουσα του θρόνου, ο Κανάρης βρέθηκε ενώπιον του Βασιλιά της Δανίας, Φρειδερίκου Ζ', και του νεαρού πρίγκιπα Γουλιέλμου (του μετέπειτα Γεωργίου Α').

Ο Κανάρης, παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε ξένες γλώσσες, απήγγειλε στα ελληνικά το επίσημο ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, το οποίο στη συνέχεια μεταφράστηκε. Με βαθιά συγκίνηση προσέφερε το ελληνικό στέμμα στον 17χρονο πρίγκιπα, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός εναποθέτει πάνω του τις ελπίδες του για αναγέννηση και σταθερότητα.



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Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ζ' της Δανίας αποδέχτηκε το στέμμα εκ μέρους του ανήλικου πρίγκιπα. Ο νεαρός Γεώργιος, μάλιστα, είχε ήδη αρχίσει να μαθαίνει ελληνικά για να είναι έτοιμος.

Μια χαριτωμένη λεπτομέρεια της εποχής αναφέρει ότι, βλέποντας τον νεαρό και πολύ αδύνατο πρίγκιπα με τη στρατιωτική του στολή, ορισμένα μέλη της ελληνικής συνοδείας ψιθύρισαν μεταξύ τους στα ελληνικά: «Σαν γλάρος είναι». Ο Γεώργιος, που είχε ήδη μάθει τη λέξη, τους άκουσε και χαμογελώντας απάντησε: «Ναι, αλλά γλάρος που θα πετάξει ψηλά πάνω από τις ελληνικές θάλασσες!», κερδίζοντας αμέσως τη συμπάθειά τους.



Πίσω από τη διπλωματική αυτή γιορτή κρυβόταν μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής αποστολής: η επίσημη δέσμευση της Μεγάλης Βρετανίας (που είχε προτείνει τον Δανό πρίγκιπα) να παραχωρήσει στην Ελλάδα τα Ιόνια Νησιά ως ένδειξη καλής θέλησης για την ανάρρησή του στον θρόνο. Η πρωτεύουσα της Δανίας είχε φορέσει τα γιορτινά της. Οι δρόμοι είχαν σημαιοστολιστεί με ελληνικές και δανέζικες σημαίες, ενώ πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει τη διαδρομή από το ξενοδοχείο «Φοίνιξ», όπου κατέλυσε η ελληνική αποστολή, μέχρι τα Ανάκτορα. Το δανέζικο κοινό έβλεπε με τεράστιο θαυμασμό τον Κανάρη, τον θρυλικό «μπουρλοτιέρη» της ελληνικής ανεξαρτησίας.Όταν η αντιπροσωπεία εισήλθε στην αίθουσα του θρόνου, ο Κανάρης βρέθηκε ενώπιον του Βασιλιά της Δανίας, Φρειδερίκου Ζ', και του νεαρού πρίγκιπα Γουλιέλμου (του μετέπειτα Γεωργίου Α').Ο Κανάρης, παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε ξένες γλώσσες, απήγγειλε στα ελληνικά το επίσημο ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης, το οποίο στη συνέχεια μεταφράστηκε. Με βαθιά συγκίνηση προσέφερε το ελληνικό στέμμα στον 17χρονο πρίγκιπα, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός εναποθέτει πάνω του τις ελπίδες του για αναγέννηση και σταθερότητα.Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ζ' της Δανίας αποδέχτηκε το στέμμα εκ μέρους του ανήλικου πρίγκιπα. Ο νεαρός Γεώργιος, μάλιστα, είχε ήδη αρχίσει να μαθαίνει ελληνικά για να είναι έτοιμος.Μια χαριτωμένη λεπτομέρεια της εποχής αναφέρει ότι, βλέποντας τον νεαρό και πολύ αδύνατο πρίγκιπα με τη στρατιωτική του στολή, ορισμένα μέλη της ελληνικής συνοδείας ψιθύρισαν μεταξύ τους στα ελληνικά: «Σαν γλάρος είναι». Ο Γεώργιος, που είχε ήδη μάθει τη λέξη, τους άκουσε και χαμογελώντας απάντησε: «Ναι, αλλά γλάρος που θα πετάξει ψηλά πάνω από τις ελληνικές θάλασσες!», κερδίζοντας αμέσως τη συμπάθειά τους.Πίσω από τη διπλωματική αυτή γιορτή κρυβόταν μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής αποστολής: η επίσημη δέσμευση της Μεγάλης Βρετανίας (που είχε προτείνει τον Δανό πρίγκιπα) να παραχωρήσει στην Ελλάδα τα Ιόνια Νησιά ως ένδειξη καλής θέλησης για την ανάρρησή του στον θρόνο.

Η αποστολή της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοπεγχάγη αποτελεί μια από τις πιο γραφικές και συνάμα επίσημες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η επίσημη τελετή προσφοράς του στέμματος πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 1863 (με το παλαιό ημερολόγιο) στην αίθουσα του Θρόνου, στο Ανάκτορο του ΧριστιανοβούργουΟι λεπτομέρειες του γεγονότος, όπως διασώθηκαν μέσα από την επίσημη έκθεση που συνέταξε ο γραμματέας της επιτροπής (και μετέπειτα γραμματέας του βασιλιά) Τιμολέων Φιλήμων, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό: