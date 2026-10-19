«Βγάλτε τα κοσμήματα, οι λυχνίες σας τρεμοπαίζουν»: Σε μάστιγα εξελίσσονται οι απάτες από επιτήδειους – Πώς δρουν

Απάτες με πρόσχημα βλάβες στο ηλεκτρικό ρεύμα ή ελέγχους από λογιστές βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης επιτήδειων, οι οποίοι εξαπατούν...

Απάτες με πρόσχημα βλάβες στο ηλεκτρικό ρεύμα ή ελέγχους από λογιστές βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης επιτήδειων, οι οποίοι εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες και τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Θύματα περιγράφουν στο MEGA πώς έπεσαν θύματα αυτών των μεθοδεύσεων.«Μας έχουν ενημερώσει για μια 24ωρη διακοπή για την οικεία σας. Θα κάνουμε μια μικρή 10λεπτη διακοπή μαζί διότι έχουν γίνει ανασκαφές στην γύρω περιοχή σας».Πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο, όπου ο απατεώνας προσποιείται τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος.«Θέλω να πάτε λίγο τώρα στο εσωτερικό του πίνακα σας, διότι ξεκινάει τώρα η διαδικασία και να μου πείτε άμα είναι σταθερά τα φώτα, οι λυχνίες σας ή τρεμοπαίζουν. Τώρα θέλω να ανοίξετε το κουζινάκι σας και να βάλετε τώρα το μπρίκι με το νερό πάνω και θέλω να το αφήσετε για 20 δευτερόλεπτα, να δώσω μια ήπια ακτινοβολία. Και θα παρακαλούσα πολύ άμα φοράτε κάποιο μεταλλικό αντικείμενο πάνω σας, να το αφαιρέσετε και να το βάλετε σε μια ξύλινη επιφάνεια».Οι δράστες απασχολούν το θύμα στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα, καταφέρνοντας να το πείσουν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε εμφανές σημείο.«Ξεκίνησαν ότι έχω διαρροή στο ρεύμα. Ξεκινάει να μου λέει το επίθετο του, το όνομα, το ΑΦΜ. Πρέπει να δούμε λέει σε κάθε δωμάτιο, γιατί κινδυνεύετε. Μου είπαν βάλτε και τα λεφτά μέσα, ό,τι έχετε. Να βγάλω όλα τα χρυσά και να τα βάλω σε αλουμινόχαρτο. Ό,τι φόραγα σε κοσμήματα, της μαμάς μου την βέρα, ο σταυρός του παιδιού μου. Εγώ τα έβαλα σε μαξιλαροθήκη. Τα έφερα στο σαλόνι. Θα σας χτυπήσω το κουδούνι μου λέει. Θα σας πω εγώ σε ένα σημείο που θα πάτε, όταν θα δώσω ρεύμα. Είχαν προλάβει και μου τα πήραν όλα».Συχνά, οι απατεώνες υποδύονται και τον λογιστή, αξιοποιώντας τα στοιχεία του θύματος.«Είμαστε το λογιστικό γραφείο, μάλιστα μου είπαν και το όνομα του λογιστή που έχω και πρέπει να κάνουμε μια καταγραφή των πραγμάτων που έχετε εδώ μέσα. Να ασφαλιστούν μου λέει, βάλτε τα εκεί πάνω σε ένα τραπέζι. Με πήγε μέσα στο άλλο δωμάτιο, να καταγράψει το air condition, το ένα και το άλλο. Και μπήκε ο άλλος. Η πόρτα ήταν μισάνοικτη και τα πήρανε. Γύρω στις 8 με 10 χιλιάδες».Τα περιστατικά αυξάνονται καθημερινά και τα θύματα αριθμούν πλέον εκατοντάδες.Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να μην παραχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία για κανέναν λόγο.