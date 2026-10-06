Μάστιγα ο παράνομος τζόγος: Τράπερ, πασίγνωστα μοντέλα και παίκτες ριάλιτι ανάμεσα στους 18 influencers που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ούτε ένας, ούτε δύο ή τρεις, αλλά συνολικά 18 influencers, με συνολικό άθροισμα 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων, βρίσκονται στο επίκεντρο προα...



Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ανήλικοι.



Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) φέρεται να εντόπισε την προβολή 11 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων και οκτώ μη αδειοδοτημένων παρόχων. Το προφίλ με τη μεγαλύτερη απήχηση αριθμούσε 623.000 ακολούθους.



Σύμφωνα με το mega, η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η παράνομη αγορά τζόγου αξιοποιεί τη δημοφιλία προσώπων στα κοινωνικά δίκτυα για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μαζικό κοινό, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Πρόκειται για μία από τις πρώτες παρεμβάσεις μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου τον περασμένο Ιούνιο, με την ΕΕΕΠ να ενισχύει τους ελέγχους και να στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη τόσο για τον εντοπισμό της παρανομίας όσο και για την έγκαιρη αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών.



Ούτε ένας, ούτε δύο ή τρεις, αλλά συνολικά 18 influencers, με συνολικό άθροισμα 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων, βρίσκονται στο επίκεντρο προανακριτικής διαδικασίας, καθώς φέρονται να προωθούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια. Ανάμεσά τους είναι τράπερ, μοντέλα αλλά και παίκτες ριάλιτι. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την παρανομία.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρεις τράπερ, δύο πολύ γνωστά μοντέλα, αλλά και δύο παίκτες μεγάλων ριάλιτι με συνολικά περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Σε όλους έχει γίνει μήνυση.Είναι ενδεικτικό ότι το 2025, σε παράνομους ιστότοπους, παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για 15.000 παράνομες ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο. Όλες έχουν μπει στη “μαύρη λίστα” των αρχών, όμως οι διαχειριστές τους ακολουθούν το εξής κόλπο:Όταν εντοπίζονται και “κατεβαίνουν” οι ιστότοποι, τότε οι άνθρωποι που τις “τρέχουν”, απλώς αλλάζουν τη διεύθυνσή (url) τους, οπότε επιστρέφουν κανονικά στη λειτουργία τους στο διαδίκτυο.