Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που είχε εντοπιστεί ποτέ στη χώρα, πάνω από €1,4 εκατ. η φοροδιαφυγή

Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Συνολικά κα...





Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων που είχε εντοπιστεί ποτέ στη χώρα.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους.



Οι ελεγκτές βρήκαν και κατάσχεσαν:



- 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων, που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας,

- Ένα φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες,



- Ένα επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα,

- Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).









Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.



Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.



Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους.



Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. - 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων, που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας,- Ένα φορτηγό βαρέου τύπου (τράκτορας) ΔΧ με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες,- Ένα επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης και ένα δίκυκλο όχημα,- Ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ).Τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η χρήση μισθωμένων χώρων, οχημάτων με πλαστές πινακίδες και παραποιημένα στοιχεία αναγνώρισης, στόλου μεταφορικών μέσων με σκοπό τη διακίνηση και διάθεση καπνικών προϊόντων, συνθέτουν την εικόνα ενός δικτύου, που λειτουργούσε μεθοδικά για την αποθήκευση, μεταφορά και διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων καπνικών προϊόντων στην αγορά.Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή. Οι κάσες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, με σκοπό να μην ανιχνεύονται τα καπνικά προϊόντα από το x-ray.Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατ. ευρώ. Δείγματα καπνικών αποστέλλονται προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία και στις εταιρείες, που εκπροσωπούν τα σχετικά σήματα για να εξεταστεί η γνησιότητά τους.Παράλληλα, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.

Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Συνολικά κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. λαθραία τσιγάρα, τα οποία βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς διανομή.