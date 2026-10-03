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Συνελήφθη 18χρονος με πάνω από 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη

Οκτωβρίου 03, 2026

  Στη σύλληψη ενός 18χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο 18χρονος εντοπίσ...

 



Στη σύλληψη ενός 18χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου από αστυνομικούς, κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιοχή των Συκεών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν:
  • 1.029 γραμμάρια κάνναβης, σε δύο συσκευασίες
  • 19,5 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 17 συσκευασίες
  • μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • ένα κινητό τηλέφωνο
  • μία αστυνομική ταυτότητα με στοιχεία άλλου ατόμου
  • 670 ευρώ
  • μία δίκυκλη μοτοσικλέτα

Σε βάρος του 18χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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