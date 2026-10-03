Συνελήφθη 18χρονος με πάνω από 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 18χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο 18χρονος εντοπίσ...
Στη σύλληψη ενός 18χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί.
Ο 18χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου από αστυνομικούς, κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιοχή των Συκεών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν:
- 1.029 γραμμάρια κάνναβης, σε δύο συσκευασίες
- 19,5 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 17 συσκευασίες
- μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
- ένα κινητό τηλέφωνο
- μία αστυνομική ταυτότητα με στοιχεία άλλου ατόμου
- 670 ευρώ
- μία δίκυκλη μοτοσικλέτα
Σε βάρος του 18χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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