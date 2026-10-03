Συνελήφθη 18χρονος με πάνω από 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη

1.029 γραμμάρια κάνναβης, σε δύο συσκευασίες

19,5 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 17 συσκευασίες

μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

ένα κινητό τηλέφωνο

μία αστυνομική ταυτότητα με στοιχεία άλλου ατόμου

670 ευρώ

μία δίκυκλη μοτοσικλέτα

Ο 18χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου από αστυνομικούς, κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιοχή των Συκεών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν:Σε βάρος του 18χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.