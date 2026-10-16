Μακελειό στο Όρεγκον: Πολίτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο που άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο

Τρία παιδιά και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, όταν ένας 16χρονος άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκο...

Τρία παιδιά και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη, όταν ένας 16χρονος άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά πολίτη, ο οποίος τον καταδίωξε μέχρι το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία.Ο πολίτης αντέδρασε λίγα μόλις λεπτά μετά την πρώτη κλήση στις αρχές για ένοπλο άνδρα που κρατούσε μακρύκαννο όπλο στο δημοτικό σχολείο Silver Rail Elementary School. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, Sheila Miller, η πρώτη ενημέρωση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αφορούσε πυροβολισμό εναντίον αυτοκινήτου κοντά στο σχολείο.Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Mike Krantz, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, ο 16χρονος, κάτοικος της πόλης, πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες του σχολείου για να εισβάλει στο κτίριο και να εξαπολύσει την επίθεσή του.Λίγο αργότερα, ένας πολίτης της περιοχής τον καταδίωξε στο εσωτερικό του σχολείου και τον πυροβόλησε. Ο έφηβος έπεσε νεκρός μέσα στο κτίριο, σύμφωνα με τις αρχές.Από τα πυρά του δράστη σκοτώθηκαν τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, καθώς και μία εκπαιδευτικός. Ένα ακόμη παιδί, ηλικίας 7 ετών, και μία εκπαιδευτικός 54 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.Στο σχολείο φοιτούν περίπου 400 έως 450 μαθητές, ενώ μετά την ένοπλη επίθεση το κτίριο εκκενώθηκε.Ο αρχηγός της αστυνομίας δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει εάν ο πολίτης που πυροβόλησε τον δράστη διέθετε άδεια οπλοφορίας. Όπως ανέφερε, αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση