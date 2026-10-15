Φρικτό βίντεο από την Ουκρανία: Δύο 15χρονες νεκρές από ρωσικό πλήγμα στο Τσερνίχιβ – Πατέρας καταρρέει δίπλα στη σορό της κόρης του

Δύο 15χρονες κοπέλες έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα της Ρωσίας στο Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, σε μια ακόμη αδιανόητη τραγωδία που συγκλονίζε...
Δύο 15χρονες κοπέλες έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα της Ρωσίας στο Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, σε μια ακόμη αδιανόητη τραγωδία που συγκλονίζει τη χώρα.
Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία καταγράφουν έναν πατέρα να βρίσκεται δίπλα στο νεκρό σώμα της κόρης του. Ο άτυχος πατέρας ουρλιάζει μην μπορώντας να διαχειριστεί την τραγική απώλεια, τον χαμό του παιδιού του, καταρρέει.
Horrific footage: a father beside the body of his dead daughter. Two 15-year-old girls were killed in a Russian terrorist attack on Chernihiv. https://t.co/lWL4uEcKYH— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026
Οι δύο έφηβες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από ουκρανικές πηγές.
Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Πέμπτη (29.10.2026) σε ρωσικές επιθέσεις σε τρεις ουκρανικές πόλεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, πλήττοντας καταστήματα στο κέντρο του Τσερνίχιβ, πολυκατοικία στην Κρεμεντσούκ και σιδηροδρομική αποβάθρα στο Ντνίπρο.
Δύο 15χρονες νεκρές στο Τσερνίχιβ – Νεκροί και τραυματίες σε Κρεμεντσούκ και Ντνίπρο
Στο Τσερνίχιβ, βόρεια του Κιέβου, ρωσικό πλήγμα στο κέντρο της πόλης προκάλεσε τον θάνατο δύο 15χρονων κοριτσιών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά.
Στην Κρεμεντσούκ, drone έπληξε πολυώροφο κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί έξι ετών.
‼️Dnipro, October 29, 2026. A horrific Russian strike on the railway station. 13 people killed. More than 10 injured. https://t.co/TooAetTtmS— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 29, 2026
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.