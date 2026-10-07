Θεσσαλονίκη: Παρέσυραν 13χρονη σε γήπεδο, τη χαστούκισαν και τη βιντεοσκοπούσαν

Οκτώ άτομα ταυτοποιήθηκαν για την σοκαριστική επίθεση που είχε λάβει χώρα στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου κατά μίας 13χρονης μαθήτρια...

Οκτώ άτομα ταυτοποιήθηκαν για την σοκαριστική επίθεση που είχε λάβει χώρα στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου κατά μίας 13χρονης μαθήτριας, στο δημοτικό γήπεδο στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οκτώ ανήλικοι, επτά κοπέλες, ηλικίας 12, 13 και 14 χρονών, κι ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών.Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ηθική αυτουργία, συναυτουργία και απλή συνέργεια σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, παράνομη βία, απειλή και παραβίαση της Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Οι δύο από τους δράστες του αποτρόπαιου συμβάντος είχαν συλληφθεί το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.Ως προς το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, το μεσημέρι της 18ης Σεπτεμβρίου, μία εκ των δραστών, παρέσυρε τη 13χρονη στο γήπεδο όπου τους ανέμεναν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και με χρήση σωματικής βίας της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, βιντεοσκοπώντας παράλληλα το συμβάν.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χαστούκισαν επανειλημμένα την 13χρονη, ενώ της τραβούσαν και τα μαλλιά. Ο νεαρός, μάλιστα, εκ των δραστών, φρόντισε να εμποδίσει την έξοδο της ανήλικης από τον χώρο απειλώντας την ταυτόχρονα για τη ζωή της. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.