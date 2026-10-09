Το απίθανο κόλπο με τον αριθμό 120 και το έτος γέννησης σου... Δοκίμασέ το...

Τα μαθηματικά είναι ένας απίθανος κόσμος που μπορεί να λύσει προβλήματα και να... δημιουργήσει ακόμη περισσότερα. Κάποια από αυτά έχουν ...





Για παράδειγμα υπάρχει ένα κόλπο που συνδέει τον αριθμό 120 με την ηλικία σου και το έτος γέννησης. Αν αφαιρέσεις από τον αριθμό 120 την ηλικία σου τότε θα σου εμφανιστούν τα δύο τελευταία ψηφία του έτους γέννησής σου. Αν είσαι 40 για παράδειγμα και το αφαιρέσεις από το 120 κάνει 80 και... τι σύμπτωση! Έχεις γεννηθεί το 1980! Με αυτό το κόλπο μπορείς να παίξεις συνδυάζοντας διάφορες προσθαφαιρέσεις και να μπερδέψεις τους φίλους σου!