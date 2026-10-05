Δώστε βάση... Σε μια κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης αυτά είναι τα 100 πράγματα που θα εξαφανιστούν πρώτα

Η ΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΚΟΙΝΑ... ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΑ...
Στις 27 Ιουλίου 2007 πρωτοδημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιστολόγιο http://baconreport.blogspot.gr/2007/07/top-100-items-to-disappear-first-during.html
ένας κατάλογος που περιελάμβανε 98 αντικείμενα που θα εξαφανίζονταν πρώτα - πρώτα σε μιά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τίτλο :
Top 100 αντικείμενα που θα εξαφανιστούν πρώτα κατά τη διάρκεια έκτακτης εθνικής ανάγκης
...στις Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κυκλοφόρησαν και κατάλογοι επί πληρωμή με αύξηση του αριθμού των απαραιτήτων εφοδίων , για επιτυχή επιβίωση ακόμη και στο τέλος του πολιτισμού.Σήμερα σας δίνω τον αρχικό κατάλογο των 100 αγαθών , και σε επόμενη δημοσίευση θα σας δώσω και έναν από τους τελευταία αναφερόμενους που αριθμεί 27 απαραίτητα εφόδιαΑΥΤΟΜΕΔΩΝ
Τα Top 100 αντικείμενα που θα εξαφανιστούν πρώτα κατά τη διάρκεια έκτακτης εθνικής ανάγκης
1. Γεννήτριες (Οι καλές κοστίζουν αρκετά , η αποθήκευση καυσίμου ενέχει κινδύνους ,ο θόρυβος ...θα προσελκύσει κλέφτες , συντήρηση κ.λπ.)
2. Φίλτρα Νερού / Απολύμανσης
3. Φορητές τουαλέτες
4. Εποχικά καυσόξυλα. Το φρέσκο ξύλο θέλει περίπου 6-12 μήνες για να στεγνώσει,και να είναι κατάλληλο για χρήση στο σπίτι.
5. Φωτιστικό πετρέλαιο, φιτίλια, Λαμπτήρες (Πρώτη επιλογή: Αγορά καθαρού πετρελαίου, εάν δεν βρίσκουμε εύκολα , αποθηκεύσετε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ.!)
6. Μπετόνι καυσίμων. Αδύνατο να αποθηκεύσετε πολύ.
7. Πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, σπρέι πιπεριού, μαχαίρια, ρόπαλα και σφεντόνες.
8. Χειροκίνητα ανοιχτήρια κουτιών κονσέρβας, και χτυπητήρια αυγών , αναδευτήρες.
9. Μέλι / Σιρόπια / λευκή, καστανή ζάχαρη
10. Ρύζι - Φασόλια - Σιτάρι
11. Φυτικά έλαια (για το μαγείρεμα) Χωρίς αυτά καίγεται η τροφή / πρέπει να είναι βρασμένη, κλπ.,)
12. Κάρβουνο, υγρό αναπτήρα (Θα γίνει σπάνιο ξαφνικά)
13. Δοχεία νερού (Επείγον αντικείμενο προς απόκτηση.) Οποιοδήποτε μέγεθος. Μικρό: ΣΚΛΗΡΟ διαφανές πλαστικό ΜΟΝΟ - προσέξτε - ποιότητας τροφίμων, αν είναι για πόση.
16. Φιάλες προπανίου (Επείγον: Βέβαιες ελλείψεις θα συμβούν.)
17. Βιβλίο Οδηγός Επιβίωσης.
18. Φωτισμός : Λυχνάρια Aladdin, λάμπες Coleman, κλπ. (Χωρίς αυτό το στοιχείο, μακροπρόθεσμος φωτισμός είναι δύσκολος.)
19. Βρεφικά Είδη: Πάνες / βρεφικό γάλα σκόνη . αλοιφές / ασπιρίνη, κτλ.
20. Εξοπλισμός καθαριότητας, Σφουγγαρίστρα Κουβάς /που στραγγίζει (για Πλύσιμο)
21. Φουρνάκια (προπάνιο, Colman & Κηροζίνη)
22. Βιταμίνες
23. Υποδοχή /σύνδεση φιαλών προπανίου (Επείγον: η χρήση μικρών μεταλλικών κουτιών είναι επικίνδυνη χωρίς αυτό το στοιχείο)
24. Γυναικείας υγιεινής / μαλλιά / προϊόντα για το δέρμα.
25. Θερμικά εσώρουχα (Φανελάκια & Σλιπάκια)
26. Τοξοπρίονα, μικρά και μεγάλα τσεκούρια, σφήνες (επίσης, έλαιο μηχανής )
27. Αλουμινόχαρτο Κανονικό και Μεγάλης αντοχής (Εξαιρετικό για Μαγειρική και για Ανταλλαγή αγαθών )
28. Δοχεία βενζίνης (Πλαστικά & Μεταλλικά )
29. Σακούλες σκουπιδιών (Αδύνατον να έχεις πολλές ).
30. Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, χαρτί κουζίνας
31. Γάλα - σκόνη & Συμπυκνωμένο (Ανακινείτε το κουτί με την υγρή μορφή κάθε 3 με 4 μήνες)
32. Σπόροι Κήπος (ΟΧΙ ΥΒΡΙΔΙΑ ) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
33. Μανταλάκια / σκοινί / κρεμάστρες (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
34.Σετ επισκευής τρόμπας (Pump Kit Coleman)
35. Κονσέρβες Ψαριών Τόνου (σε λάδι)
36. Πυροσβεστήρες (ή.. Μεγάλο κουτί με μαγειρική σόδα σε κάθε δωμάτιο)
37. Κιτ Πρώτων βοηθειών
38. Μπαταρίες (όλα τα μεγέθη ... αγοράζετε τις πιο μακρυνές ημερομηνίες λήξης)
39. Το σκόρδο, μπαχαρικά και ξύδι, προμήθειες για ζύμωμα
40. Μεγάλα Σκυλιά (και αφθονία των τροφών για σκύλους)
41. Αλεύρι, μαγιά και το αλάτι
42. Σπίρτα. {"Ανάβουν οπουδήποτε"ή Θυέλλης προτιμήστε.) Στο κουτί , τα ξυλόσπιρτα θα καταναλωθούν πρώτα
43. Χαρτί γραφής / μπλόκ / μολύβια, ηλιακή αριθμομηχανή
44. Φορητό ψυγείο με παγοθήκες (καλό και για τη προφύλαξη αγαθών από την κατάψυξη το χειμώνα.)
45. Μπότες εργασίας, ζώνες, Levis & ανθεκτικά πουκάμισα
46. Φακοί / χημικό φώς & δάδες, Λάμπες Θυέλλης
47. Περιοδικά, ημερολόγια και λευκώματα (σημειώνω τις ιδέες, τα συναισθήματα, την εμπειρία- Χρόνος για Ιστορία)
48. Πλαστικοί κάδοι σκουπιδιών (καλοί για αποθήκευση, το νερό, μεταφορά - αν είναι με τροχούς)
49. Υγιεινή για τον Άνδρα: Σαμπουάν, οδοντόβουρτσα / οδοντόκρεμα, Στοματικό διάλυμα / νήμα, νυχοκόπτες, κτλ
50. Μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο (ανθεκτικά, αποτελεσματικά)
51. Προμήθειες για ψάρεμα / εργαλεία
52. Αντικουνουπικό σπιράλ / απωθητικό, σπρέι / κρέμες
53. Κολλητική ταινία
54. Μουσαμάδες αδιάβροχοι / πάσσαλοι/ νήμα / καρφιά / σχοινί / αιχμές
55. Κεριά
56. Απορρυπαντικό πλυντηρίου (υγρό)
57. Σακίδια, σακίδια πλάτης
58. Εργαλεία κήπου & προμήθειες
59. Ψαλίδι, υφάσματα και υλικά ραπτικής
60. Κονσερβοποιημένα φρούτα, λαχανικά, Σούπες, μαγειρευτά, κλπ.
61. Χλωρίνη (απλή , ΟΧΙ αρωματική: 4 έως 6% υποχλωριώδους νατρίου)
62. Εξοπλισμός κονσερβοποίησης, (Βάζα / καπάκια / κερί)
63. Μαχαίρια & Εργαλεία ακονίσματος: ρινίσματα, πέτρες, ατσάλι
64. Ποδήλατα...ελαστικά / σωληνες / τρόμπες / αλυσίδες, κ.α.
65. Υπνόσακους και κουβέρτες / μαξιλάρια / στρώματα
66. Συναγερμός ανίχνευσης μονοξειδίου του άνθρακα (με μπαταρία)
67. Επιτραπέζια παιχνίδια, χαρτιά, ζάρια
68. Ποντικοφάρμακο, Κατσαριδοκτόνο
69. Ποντικοπαγίδα, παγίδες μυρμηγκιών & κατσαρίδο- μαγνήτες
70. Χάρτινα πιάτα / ποτήρια / σκεύη (παιδιά , εδώ μαζεύουμε μεγάλο απόθεμα )
71. Μωρομάντηλα, έλαια, άνυδρο και αντιβακτηριακό σαπούνι (εξοικονομεί πολύ νερό)
72. Ομπρέλλες, μπότες από καουτσούκ, κλπ.
73. Ξύρισμα προμήθειες (ξυραφάκια και κρέμες, ταλκ, κολώνια για μετά το ξύρισμα)
74. Χειροκίνητες τρόμπες / αντλίες & σιφώνια (για το νερό και για τα καύσιμα)
75. Σάλτσα σόγιας, ξύδι, κύβοι / σάλτσα / βάση σούπας σε μορφή σκόνης
76.Γυαλιά για διάβασμα
77. Σοκολάτα / Κακάο / Τάνγκ ( πολυβιταμινούχος χυμός σε σκόνη) / Πόντς (σκόνη με προσθήκη νερού)
78. "Κιτ επιβίωσης"
79. Μάλλινα ρούχα, κασκόλ / αυτάκια / γάντια
80. Το βιβλίο των μικρών Εξευρενητών του προσκοπισμού , / και επαγγελματικός Κατάλογος- χρυσός οδηγός
81. Αυτοκόλλητο ( Roll-on ) Παράθυρο Kit μόνωσης (MANCO)
82. Γαλέτες, αλμυρά , κουλούρια,μπάρες
83. Ποπ κορν, φυστικοβούτυρο, ξηροί καρποί
84. Κάλτσες, εσώρουχα, T-shirts, κ.λπ. (έξτρα)
85. Ξυλεία (όλα τα είδη)
86. Βαγόνια & καροτσάκια (για μεταφορά από και προς)
87. Κούνιες & Φουσκωτό στρώμα του
88. Γάντια: Εργασία / θέρμανσης / κηπουρική, κλπ.
89. Στηρίγματα για Φανάρι
90. Μεταλλικό πλέγμα, κόλλα, καρφιά, βίδες, παξιμάδια
91. Τσάι
92. Καφές
93. Τσιγάρα
94. Κρασί / Λικέρ (για δωροδοκίες, φαρμακευτική, κλπ,)
95. Παραφίνη
96. Κόλλα, καρφιά, καρύδια, μπουλόνια, βίδες, κλπ.
97. Τσίχλες / καραμέλες
98. Ψεκαστήρες (για ψύξη / μπάνιο)
99. Καπέλα και φουλάρια βαμβακερά
100. Οικόσιτα ζώα παραγωγής- κτηνοτροφία
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.