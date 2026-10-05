Έρχονται αυξήσεις για 150.000 ένστολους – Αναδρομικά μέχρι 6.000 ευρώ

Σε συνεχή κινητικότητα με νέα δεδομένα βρίσκεται τα μισθολόγια 150.000 ενστόλων, καθώς οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε οριζόντια αύξηση,...

Οι στρατιωτικοί έχουν ειδικό μισθολόγιο, με νέες μισθολογικές βαθμίδες και συντελεστές.

Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί έχουν νέο σύστημα βασικών μισθών και μισθολογικών κλιμακίων, το οποίο διαφοροποιεί περισσότερο τις αποδοχές ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό.

Από τον Απρίλιο του 2026 προστέθηκαν 40 ευρώ μικτά στον βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, με ειδική εφαρμογή και στα νέα μισθολογικά δεδομένα των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το 2027 συνεχίζεται η μετάβαση στο νέο στρατιωτικό μισθολόγιο, ενώ παράλληλα λειτουργεί ο μηχανισμός ετήσιας αναπροσαρμογής των μισθών του Δημοσίου.

Πηγή: Απογευματινή Πηγή: Απογευματινή

Σε συνεχή κινητικότητα με νέα δεδομένα βρίσκεται τα μισθολόγια 150.000 ενστόλων, καθώς οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε οριζόντια αύξηση, αλλά αφορούν τον βασικό μισθό, τα κλιμάκια, την εξέλιξη των χρόνων υπηρεσίας, τα ειδικά επιδόματα, αλλά και την ετήσια σύνδεση των μισθών του Δημοσίου με την αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς και αναδρομικά από 960-6.000 ευρώ, ανάλογα τον βαθμό.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», όσον αφορά τα αναδρομικά, θα λάβουν όλοι οι ένστολοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης και υπολογίζονται από την 1η Οκτωβρίου του 2025. Ανάλογα με τον βαθμό, οι αρχηγοί λαμβάνουν 500 ευρώ τον μήνα και ακολουθούν οι αντιστράτηγοι με 450 ευρώ και οι επιτελάρχες με 400 ευρώ. Οι συντονιστές επιχειρήσεων λαμβάνουν 350 ευρώ.Στις ειδικές αστυνομικές υπηρεσίες το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 350 ευρώ, ανάλογα με τη θέση. Ενδεικτικά, οι προϊστάμενοι των Κλάδων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Υποστήριξης λαμβάνουν 350 ευρώ, οι διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου 250 ευρώ και οι προϊστάμενοι Τμημάτων 100 ευρώ.Για τις περιφερειακές ειδικές υπηρεσίες, τα ποσά διαμορφώνονται από 80 έως 300 ευρώ.Τα μισθολόγιαΣτα μισθολόγια των ενστόλων η βασική αλλαγή ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025, όμως το πλήρες αποτέλεσμα αποτυπώνεται μέσα στο 2026, καθώς και το 2027.*Κατηγορίες – κλιμάκια.* Για τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς το νέο σύστημα προβλέπει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης, οι οποίες συνδέονται με την προέλευση και την υπηρεσιακή διαδρομή του στελέχους. Παράλληλα, δημιουργούνται νέα μισθολογικά κλιμάκια και καθορίζεται διαφορετική εξέλιξη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.Ενδεικτικά, ο βασικός μισθός στην Κατηγορία Α’ ξεκινά από 1.320 ευρώ για 1 έως 3 έτη υπηρεσίας και φτάνει στα 3.000 ευρώ στο 20ό μισθολογικό κλιμάκιο, για 39 και περισσότερα έτη. Στην Κατηγορία Β’ τα αντίστοιχα ποσά είναι από 1.145 έως 2.346 ευρώ, ενώ στις Κατηγορίες Γ’ και Δ’ οι αποδοχές ακολουθούν διαφορετική κλίμακα.*Σύνδεση με βασικό μισθό.* Η δεύτερη αλλαγή σχετίζεται με τη σύνδεση των μισθολογίων των ενστόλων με τις αυξήσεις στον βασικό μισθό σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις η μεταρρύθμιση είναι ευρύτερη, καθώς συνδέει περισσότερο τη μισθολογική εξέλιξη με τα χρόνια υπηρεσίας, την κατηγορία προέλευσης και τον βαθμό.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το 2027, όπου προβλέπεται νέα διάρθρωση των μισθολογικών βαθμίδων για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με πολυετές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Για την Κατηγορία Α’ διατηρούνται οι προβλεπόμενες βαθμίδες, ενώ για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’ το πλαίσιο προβλέπει διαφορετική εξέλιξη ανά βαθμό και έτος. Συγκεκριμένα, προβλέπεται νέα αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 2027, συνδεδεμένη και πάλι με την πορεία του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση έχει προωθήσει ως στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, με διαδοχικές αυξήσεις. Για έναν ένστολο αυτό σημαίνει ότι η μισθολογική μεταβολή το 2027 δεν θα προέρχεται αποκλειστικά από το ειδικό μισθολόγιο του Σώματός του. Θα προστίθεται και η οριζόντια αναπροσαρμογή που αφορά το σύνολο του Δημοσίου.Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι πλέον η μισθολογική εξέλιξη ενός αστυνομικού, πυροσβέστη, λιμενικού ή στρατιωτικού δεν εξαρτάται μόνο από τον βαθμό. Τα χρόνια υπηρεσίας, η κατηγορία προέλευσης, η θέση ευθύνης και οι ειδικές συνθήκες υπηρεσίας αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση των συνολικών αποδοχών.Επιπρόσθετα, για το 2027 το ενδιαφέρον μετατοπίζεται αφ’ ενός στην επόμενη οριζόντια αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων και αφ’ ετέρου στη συνέχιση της νέας μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ύψος των πραγματικών καθαρών αποδοχών θα εξαρτηθεί τελικά από τον συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων και όχι από έναν ενιαίο πίνακα αυξήσεων για όλους τους ένστολους.ΣυντελεστέςΕπίσης, στο νέο σύστημα των Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζεται συντελεστής ανάλογα με τον βαθμό και την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης. Για παράδειγμα, στην Κατηγορία Α’ ο συντελεστής για τον αστυνόμο Β’ είναι 1,02, για τον αστυνόμο Α’ 1,03, για τον αστυνομικό διευθυντή 1,06, ενώ για υψηλόβαθμους βαθμούς οι συντελεστές αυξάνονται περαιτέρω. Σε αυτούς τους συντελεστές πολλαπλασιάζεται ο βασικός μισθός του κλιμακίου και δίνει το νέο ποσό. Για τους στρατιωτικούς το νέο πλαίσιο συνδέει τη μισθολογική εξέλιξη με την κατηγορία προέλευσης και τον βαθμό, δημιουργώντας διαφορετικές μισθολογικές βαθμίδες. Μέχρι το τέλος του 2026 προβλέπεται συγκεκριμένη κατάταξη των στελεχών στις βαθμίδες αυτές, με διαφορετικούς συντελεστές προσαύξησης. Οι συντελεστές φτάνουν, ανάλογα με την κατηγορία και τη μισθολογική βαθμίδα, έως το 2 στην Κατηγορία Α’, ενώ διαφοροποιούνται σημαντικά στις Κατηγορίες Β’ και Γ’.Ημερήσια σίτισηΠαράλληλα, μέχρι το 2026 αυξήθηκε και η αξία της παρεχόμενης σίτισης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Από τον Φεβρουάριο του 2026 αυξήθηκε η ημερήσια καταβολή από ποσά της τάξης των 3,84-4,50 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία, στα 6,40 ευρώ για τους οπλίτες. Για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως στρατιωτικές σχολές, ειδικές δυνάμεις και προσωπικό σε ασκήσεις, η αντίστοιχη κατανομή ανέρχεται στα 7,3 ευρώ.Οι τέσσερις άξονεςΣυμπερασματικά, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η εικόνα της διετίας 2026-2027 συνοψίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: