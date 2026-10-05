Χαλκιδική: Για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ κατηγορείται 45χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στον Πολύγυρο

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής συνελήφθη ένας 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής π...



Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα από τις Αρχές της γειτονικής χώρας και, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η πράξη του φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά εντός του 2025.



Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη Βουλγαρία.

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής συνελήφθη ένας 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών.