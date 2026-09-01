To Ιράν απαντά Αμερικανική επίθεση με μπαράζ πυραύλων και drones κατά αμερικανικών στόχων στον Κόλπο

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται για μια ακόμη φορά η αντιπαράθεση Ιράν-ΗΠΑ, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ...

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται για μια ακόμη φορά η αντιπαράθεση Ιράν-ΗΠΑ, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επιχείρηση ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις και ότι πλήττουν αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή με πυραύλους και drones.Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν την έναρξη επιχείρησης αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα.Κατά την ίδια πηγή, ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις στρέφονται εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.«Πρωτοφανής συντονισμός» στρατού και Φρουρών της ΕπανάστασηςΤην ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά προβάλλει εικόνα πλήρους επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ στρατού και Φρουρών της Επανάστασης.Ο υποστράτηγος Αχμάντ Βαχιντί ανέφερε, σε μήνυμά του προς τον ταξίαρχο Αλιρεζά Ελχαμί, διοικητή της Δύναμης Αεράμυνας του Στρατού, ότι υπήρξε «πρωτοφανής συντονισμός» μεταξύ των δυνάμεων αεράμυνας των ενόπλων δυνάμεων και των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.Ο Βαχιντί έκανε επίσης λόγο για «ενοποιημένη δικτύωση [και] συνεχή αναβάθμιση των τεχνολογιών».«Η αξιοποίηση της δύναμης των Ιρανών νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γνώσης μπορεί να ανατρέψει περαιτέρω τους υπολογισμούς του εχθρού και να δημιουργήσει μια αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ για τη χώρα», πρόσθεσε.Πηγή: skai.gr