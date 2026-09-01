Φυγόποινος που είχε καταδικαστεί σε 120 χρόνια φυλακή κρυβόταν στη Λαμία – Πώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τον «φαντομά»

Τέλος στην πολυετή και περιπετειώδη διαδρομή ενός 66χρονου ημεδαπού φυγόποινου «φαντομά» έβαλαν το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) οι αστυνο...

Τέλος στην πολυετή και περιπετειώδη διαδρομή ενός 66χρονου ημεδαπού φυγόποινου «φαντομά» έβαλαν το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) οι αστυνομικές Αρχές στη Λαμία. Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσαν ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που άγγιζαν συνολικά τα 120 έτη.Η σύλληψή του ήταν αποτέλεσμα συντονισμένης και αγαστής συνεργασίας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας με συναδέλφους τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας.Από τη φυγή στον Παναμά… στην αλλαγή ταυτότητας στη ΛαμίαΣύμφωνα με το LamiaReport, o 66χρονος, με καταγωγή από περιοχή της Πιερίας, διαθέτει πλούσιο παρελθόν στις σχέσεις του με τη Δικαιοσύνη.Όταν άρχισαν να εκδίδονται σωρηδόν οι πρώτες βαριές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του για οικονομικά εγκλήματα στη συμπρωτεύουσα, κατάφερε να διαφύγει στο εξωτερικό. Εντοπίστηκε στον Παναμά, απ’ όπου και εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές.Αν και αρχικά εμφανίστηκε πρόθυμος να συμμορφωθεί και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του με τον νόμο, μόλις βρήκε την ευκαιρία εξαφανίστηκε εκ νέου. Προκειμένου να σβήσει εντελώς τα ίχνη του, άλλαξε όνομα και ταυτότητα, βρίσκοντας καταφύγιο το τελευταίο διάστημα στη Λαμία, θεωρώντας ότι είχε καταφέρει να ξεγελάσει τις αρχές.Το βαρύ ποινικό μητρώο και τα 120 χρόνια κάθειρξηςΟ όγκος των διωκτικών εγγράφων που εκκρεμούσαν εις βάρος του προκαλεί ίλιγγο, καθώς περιλαμβάνει αναλυτικά:Τέσσερις (4) διατάξεις του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης.Έξι (6) εντάλματα σύλληψης του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης και των Ανακριτών του 1ου, 2ου και 3ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.Είκοσι τέσσερις (24) καταδικαστικές αποφάσεις των Μονομελών και Τριμελών Πλημμελειοδικείων Θεσσαλονίκης, του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, των Μονομελών και Τριμελών Εφετείων Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και του Αρείου Πάγου.Οι αποφάσεις αυτές αφορούν αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών περί φοροδιαφυγής και προστασίας των δημοσίων εσόδων, με τις επιβληθείσες ποινές κάθειρξης και φυλάκισης να φτάνουν αθροιστικά τα 120 έτη.Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων και τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικό κατάστημα.