Δόξα, αίμα και ελπίδα... Α’ Ενετοτουρκικός Πόλεμος (1463-79) και οι Έλληνες…

Μετά την κατάκτηση της Πόλης ο Μωάμεθ Β’ στράφηκε κατά του τελευταίου ελληνικού ερείσματος στην Πελοπόννησο. Μεταξύ του 1459 και 1461 η Πελ...









Μετά την κατάκτηση της Πόλης ο Μωάμεθ Β’ στράφηκε κατά του τελευταίου ελληνικού ερείσματος στην Πελοπόννησο. Μεταξύ του 1459 και 1461 η Πελοπόννησος σαρώθηκε από τις τουρκικές ορδές. Ο Μωάμεθ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη διχόνοια μεταξύ των δύο δεσποτών, αδελφών Θωμά και Δημητρίου Παλαιολόγων και κατέλαβε, χωρίς σοβαρή αντίσταση την περιοχή.Μετά την οριστική κατάληψη της Πελοποννήσου οι Έλληνες «ησύχασαν» για δύο περίπου χρόνια. Το 1463 όμως ξέσπασε ο Α’ Ενετουρκικός πόλεμος. Οι σχέσεις μεταξύ Ενετών και Τούρκων είχαν αρχίσει να επιδεινώνονται αμέσως μετά την υποταγή της Πελοποννήσου στους τελευταίους.Η αφορμή για την έκρηξη του πολέμου δόθηκε φυσικά από τους Τούρκους, οι οποίοι υπό τον πασά της Αθήνας, με ασήμαντη αφορμή, κυρίεψαν το ενετοκρατούμενο Άργος. Οι Ενετοί είχαν πληροφορηθεί τις προθέσεις των Τούρκων και ήδη από τις 25 Ιανουαρίου 1463, μοίρα του στόλου τους είχε αποπλεύσει με κατεύθυνση την Ελλάδα.Ο Ενετός ναύαρχος Λουδοβίκος Λορενδάνος έφτασε επικεφαλής ισχυρής δύναμης στον Αργολικό κόλπο και ζήτησε από τους Τούρκους να αποχωρήσουν από το Άργος. Η άρνηση του Τούρκου διοικητή ανάγκασε τον Ενετό να αρχίσει τις επιχειρήσεις. Υπό τη διοίκηση του Μπερτόλδου ντ’ Έστε, τα ενετικά στρατεύματα κινήθηκαν από το Ναύπλιο κατά του Άργους. Και οι Τούρκοι όμως πολιόρκησαν την Ναύπακτο και επιτέθηκαν κατά της Μεθώνης.Με την έναρξη του πολέμου οι Ενετοί δημοσίευσαν προκήρυξη καλώντας τους Έλληνες να ταχθούν μαζί τους στον αγώνα κατά του «άπιστου εχθρού». Οι Έλληνες του Μωρία δεν δυσκολεύτηκαν να πεισθούν. Οι Σπαρτιάτες, υπό τον Μιχαήλ Ράλλη, οι Αρκάδες, υπό τον Πέτρο Μπούα και οι Μανιάτες, υπό τον Κροκόνδειλο Κλαδά, τάχθηκαν ολόψυχα υπέρ των Ενετών και δέχθηκαν να παράσχουν κάθε συνδρομή στον αγώνα για την εκδίωξη των Τούρκων. Αμέσως δε άρχισαν τις επιχειρήσεις. Ο Ράλλης και οι άνδρες του κατόρθωσαν να εκδιώξουν τους Τούρκους από την παλαιά πρωτεύουσα του δεσποτάτου, τον Μυστρά.Επίσης απελευθερώθηκε και η Βοστίτσα (Αίγιο) και ολόκληρη η Μάνη ξεσηκώθηκε. Με τις σημαίες με τον αυτοκρατορικό δικέφαλο αετό, αλλά και με την πρώτη γαλανόλευκη σημαία επικεφαλής, οι Μανιάτες του Κλαδά εξεδίωξαν τους Τούρκους από την νοτιοανατολική Πελοπόννησο.Την ίδια ώρα οι Ενετοί... ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩhttps://www.defence-point.gr/news/o-a-enetotourkikos-polemos-1463-79-ke-i-ellines-doxa-ema-ke-elpida