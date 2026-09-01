90χρονος που οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό ενώ το δίπλωμα του είχε λήξει πριν από 8 χρόνια... Συνελήφθη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 90χρονο να οδηγεί στην αριστερή λωρί...



Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Κορωπίου, όπου ο ηλικιωμένος οδηγός κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.



Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού αντιλήφθηκαν άμεσα την επικίνδυνη πορεία του και τον ακολούθησαν, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο.



Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών ο 90χρονος δεν είχε μαζί του το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο μάλιστα είχε λήξει από το 2018.



Σε βάρος του 90χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 90χρονο να οδηγεί στην αριστερή λωρίδα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.