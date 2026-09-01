Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι οι γονείς, όταν βάζουν παιδιά στο αυτοκίνητο

Tο 95% των γονιών κάνουν ένα λάθος όταν βάζουν τα μωρά τους στο αυτοκίνητο και τα τοποθετούν στις ειδικές θέσεις σύμφωνα με τη μελέτη που ...









Tο 95% των γονιών κάνουν ένα λάθος όταν βάζουν τα μωρά τους στο αυτοκίνητο και τα τοποθετούν στις ειδικές θέσεις σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Pediatrics.Το λάθος αυτό είναι ότι αποτυγχάνουν να τοποθετήσουν το μωρό ή το παιδί τους στη σωστή θέση στο κάθισμα του αυτοκινήτου.Οι ερευνητές ρώτησαν μια ομάδα από μητέρες ηλικίας 24-35, αφότου ελέγχθηκαν τα αυτοκίνητά τους από ειδικούς για την ασφάλεια.Έρευνες έδειξαν ότι μια λανθασμένη γωνία ξαπλώματος του μωρού μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ειδικά αν είναι πολύ όρθιο, καθώς μπορεί να πέσει μπροστά με το κεφάλι του και να φράξει τους αεραγωγούς», αναφέρει ο δρ. Benjamin Hoffman, υπεύθυνος για την εκπόνηση της έρευνας, στο Popsugar.«Το να έχεις το κλιπ της ζώνης πολύ χαμηλά μπορεί να κάνει το παιδί να γλιστρήσει, καθώς έχουν υπάρξει περιπτώσεις στραγγαλισμού από αυτό».Η έρευνα βρήκε ότι το 77% των καθισμάτων του μωρού ήταν τοποθετημένα με λάθος τρόπο. Οι μισοί συμμετέχοντες έκαναν έως πέντε λάθη, ενώ μόνο το 20% έκανε μόνο ένα. Το 89% των λαθών θεωρήθηκαν σοβαρά.Το 70% των γονιών δεν τοποθετούσαν άνετα τους ιμάντες της ζώνης γύρω από τα παιδιά. Το 1/3 τοποθετούσε τους ιμάντες πολύ χαμηλά και το 31% χρησιμοποιούσε λανθασμένο κούμπωμα στη ζώνη.Η ζώνη πρέπει να κλείνει στο ύψος της μασχάληςΟι ιμάντες πρέπει να είναι αναπαυτικοί και όχι μπερδεμένοι ή πολύ σφιχτοίΤο κεφάλι του παιδιού πρέπει να είναι τρία εκατοστά πιο κάτω από την κορυφή του καθίσματος