Η χώρα μας επιταχύνει την απόκτηση των συστημάτων SPICE 1000-2000 και τρομερή αναβάθμιση γισα τις βόμβες των f-16

Η επίσημη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, διασφαλίζοντ...

Η επίσημη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, διασφαλίζοντας την αυστηρή τήρηση της διακρατικής συμφωνίας.Τα συγκεκριμένα κιτ μετατρέπουν τις συμβατικές βόμβες ελεύθερης πτώσης σε «έξυπνα» πυρομαχικά ακριβείας με δυνατότητα πλήγματος stand-off (από μεγάλες αποστάσεις), ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας.Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί το καθοριστικό διοικητικό βήμα στην κίνηση αυτή, αφού "ξεκλειδώνει" την επίσημη διαδικασία εισαγωγής των ισραηλινών συστημάτων SPICE 1000 και 2000 στο οπλοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας.Η διακρατική σύμβαση (009Γ/23) με το Ισραήλ, ύψους περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά την προμήθεια τουλάχιστον 300 συλλογών καθοδήγησης, οι οποίες θα αναβαθμίσουν ριζικά τις ικανότητες κρούσης του στόλου των ελληνικών F-16 για πιθανές επιεχειρήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.Οι συλλογές (κιτ) SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective) της Rafael Advanced Defense Systems μετατρέπουν τις συμβατικές βόμβες ελεύθερης πτώσης Mk-83 (1.000 λιβρών) και Mk-84 (2.000 λιβρών) σε αυτόνομα όπλα ακριβείας.Επιτρέπουν στα ελληνικά μαχητικά να απελευθερώνουν τα όπλα τους από μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, αγγίζοντας τα 60 έως 125 χιλιόμετρα (ανάλογα με το υψόμετρο και την ταχύτητα άφεσης), κρατώντας τα αεροσκάφη μακριά από την εχθρική αεράμυνα.Το βασικό πλεονέκτημα των SPICE είναι η ανοσία σε ηλεκτρονικές παρεμβολές (anti-jamming). Ενώ χρησιμοποιούν GPS/INS για τη μέση πορεία, στην τελική φάση ενεργοποιείται ένας υπερσύγχρονος ηλεκτροοπτικός/υπέρυθρος αισθητήρας (EO/IR).Το σύστημα συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα του στόχου με προφορτωμένες ψηφιακές φωτογραφίες (Scene Matching), επιτυγχάνοντας πλήγμα με ακρίβεια ελάχιστων μέτρων (CEP) ακόμα κι αν το σήμα GPS έχει εξουδετερωθεί πλήρως.Οι διαδικασίες έχουν επιταχυνθεί αισθητά μετά την επίλυση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων και των απαραίτητων πιστοποιήσεων αξιοπλοΐας τους.Η ίδρυση της αρμόδιας επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2026 σηματοδοτεί ότι η Πολεμική Αεροπορία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα πρώτα αντικείμενα της σύμβασης, και το μεγάλο επιχειρησιακό κέρδος για την Ελλάδα είναι ότι τα όπλα αυτά δεν θα περιοριστούν μόνο στα αναβαθμισμένα F-16 Viper.Η Πολεμική μας Αεροπορία έχει μεριμνήσει για την πιστοποίηση των SPICE στο σύνολο των F-16 της, συμπεριλαμβανομένων των Block 52+ Advanced, Block 50, αλλά και των παλαιότερων Block 30. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει άμεσα ακόμα και τις παλαιότερες μοίρες αναχαίτισης σε πανίσχυρες μοίρες κρούσης.Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι με αυτά τα συστήματα και τον εκσυγχρονισμό του στόλου F-16 σε VIPER, η χώρα μας αποκτά ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε οποιαδήποτε απειλή, ειδικά τους επόμενους μήνες που θα λάβουν χώρα σοβαρές ενεργειακές συμφωνίες στην ελληνική ΑΟΖ.Η επιτάχυνση της προμήθειας των SPICE 1000 και 2000 από την Ελλάδα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι στην ποσοτική υπεροχή και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας.Αντιμετώπιση της Τουρκικής Αεράμυνας (Anti-Access/Area Denial)Η Τουρκία διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο αεράμυνας, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα μεγάλου βεληνεκούς (όπως οι S-400) και εγχώρια συστήματα (όπως η οικογένεια HISAR/SIPER).Η ικανότητα των SPICE να πλήττουν στόχους από αποστάσεις 60 έως 125 χιλιομέτρων επιτρέπει στα ελληνικά F-16 να καταστρέφουν εχθρικά ραντάρ, αντιαεροπορικές συστοιχίες και υποδομές χωρίς να εισέρχονται στη ζώνη πυρός της τουρκικής αεράμυνας.Η Τουρκία έχει επενδύσει σημαντικά σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών (όπως το KORAL). Επειδή τα συστήματα SPICE δεν βασίζονται αποκλειστικά στο GPS αλλά χρησιμοποιούν ηλεκτροοπτικό αισθητήρα με αναγνώριση ειδώλου , εξουδετερώνουν την αποτελεσματικότητα των τουρκικών συστημάτων παρεμβολής.Ενώ η Τουρκία επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τον δικό της μεγάλο στόλο F-16 (μέσω του προγράμματος Özgür και της πιθανής αγοράς νέων F-16 Block 70), η Ελλάδα αποκτά άμεσο ποιοτικό πλεονέκτημα.Πιστοποιώντας τα SPICE και στα παλαιότερα ελληνικά F-16, η Πολεμική Αεροπορία αυξάνει κατακόρυφα τη «φονικότητα» του υφιστάμενου στόλου της, εξισορροπώντας τους αριθμούς.Μαζί με τους πυραύλους Rampage (επίσης ισραηλινής προέλευσης) και τους γαλλικούς SCALP-EG των Rafale, οι συλλογές SPICE δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο όπλων μακρού πλήγματος. Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής, καθώς αυξάνει το ρίσκο και το κόστος οποιασδήποτε τουρκικής επιθετικής ενέργειας.