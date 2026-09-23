Αποχώρησε από την αίθουσα η ισραηλινή αντιπροσωπεία την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, δείτε βίντεο

Ένταση προκλήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνω...



Ο Ερντογάν επικέντρωσε την ομιλία του στην κατάσταση στη Γάζα, καλώντας τις χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση και ζητώντας αυξημένη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.



Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες σηκώθηκαν και αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη και στους περιορισμούς στην πρόσβαση σε ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ. Οι αναφορές του Ερντογάν χειροκροτήθηκαν από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.



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Ένταση προκλήθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.