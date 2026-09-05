Ποιο είναι το διθέσιο Phantom F-4 της 338 Μοίρας που συνετρίβη στην Athens Flying Week

Διθέσιο μαχητικό πολλαπλού ρόλου με δύο κινητήρες είναι το F-4της Πολεμικής Αεροπορίας που συνετρίβη στην Athens Flying Week στην Τανάγρα...

Διθέσιο μαχητικό πολλαπλού ρόλου με δύο κινητήρες είναι το F-4της Πολεμικής Αεροπορίας που συνετρίβη στην Athens Flying Week στην Τανάγρα.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.Το Phantom που έχει καταπέσει στην Τανάγρα, ανήκει στη Μοίρα 338 της Ανδραβίδας.