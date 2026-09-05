«Η Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της ΕΕ θα δημιουργήσουν κέντρα κράτησης μεταναστών εκτός Ευρώπης» λέει το Associated Press

Η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Ελλάδα συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μοντέλο για κέντρα κράτησης μεταναστών εκτ...

Η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Ελλάδα συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μοντέλο για κέντρα κράτησης μεταναστών εκτός ΕΕ.Σύμφωνα με το AP , αυτά τα κέντρα θα μπορούσαν να δεχτούν τους πρώτους μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου σε αυτές τις χώρες έχουν απορριφθεί ήδη από το 2027.Όπως σημείωσε ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης και Ένταξης, Μόρτεν Μπέντσκοφ, οι χώρες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς «προς αυτό που ισοδυναμεί με έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος μετανάστευσης και ασύλου».Τόνισε ότι τα κέντρα κράτησης δεν αποτελούν ευφημισμό για τα κέντρα κράτησης και απέλασης, αλλά μάλλον μια ευκαιρία για εκείνους τους «παράνομους μετανάστες που δεν έχουν νόμιμη βάση να παραμείνουν στην ΕΕ αλλά, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους».Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) θα παρακολουθούν το έργο των κέντρων.Ωστόσο, η UNHCR δήλωσε στο Associated Press ότι αυτές οι χώρες δεν τους έχουν ακόμη προσεγγίσει με πρόταση και ως εκ τούτου ο οργανισμός δεν είναι διατεθειμένος να σχολιάσει «συγκεκριμένες συμφωνίες ή τον πιθανό μελλοντικό ρόλο του οργανισμού» σε αυτό το έργο.Οι διαπραγματευτές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει τις συγκεκριμένες χώρες όπου ενδέχεται να βρίσκονται νέα κέντρα κράτησης.Ωστόσο, έχουν διεξαχθεί προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις κυρίως με αφρικανικές χώρες. Η πρώτη συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2027.