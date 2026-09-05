ΕΚΤΑΚΤΟ! Συνετρίβη Phantom στην Τανάγρα... κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων!

Συναγερμός σήμανε στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) όταν συνετρίβη Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικ...





Προσώρας παραμένει άγνωστη η τύχη των δύο χειριστών του.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το F-4 Phantom έπεσε κατά τα πρώτα δύο λεπτά της επίδειξής του και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.



Αμέσως μετά τη συντριβή έγινε έκρηξη ενώ όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το αεροσκάφος έχασε ξαφνικά ύψος.



Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει ασθενοφόρα, αλλά και πυροσβεστικά, καθώς το αεροσκάφος έχει στις δεξαμενές του μεγάλες ποσότητες καυσίμου.



Τα πρώτα πλάνα, δείχνουν μια στήλη τεράστιου μαύρου καπνού να έχει υψωθεί στον ουρανό.

Συναγερμός σήμανε στην Τανάγρα το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) όταν συνετρίβη Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week.