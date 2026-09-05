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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Μεγάλη φωτιά στο Σχηματάρι συνέπεια της πτώσης του Phantom... 112 στην περιοχή και 11 πτητικά μέσα πάνω της!

Σεπτεμβρίου 05, 2026

  Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο...

 



Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 15:00

Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους

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