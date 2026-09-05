Μεγάλη φωτιά στο Σχηματάρι συνέπεια της πτώσης του Phantom... 112 στην περιοχή και 11 πτητικά μέσα πάνω της!

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο...

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, μετά την πτώση του Phantom, που έπαιρνε μέρος σε αεροπορικές επιδείξεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Flying Week.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 15:00Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους