Πέταξαν ψηλά... Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ο Σμηναγός και ο Υποσμηναγός του μοιραίου Phantom F4 II που έπεσε στην Τανάγρα!

Χωρίς τις αισθήσεις τους από τα διασωστικά συνεργεία, εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι δύο πιλότοι του ...









Πρόκειται για Σμηναγό και Υποσμηναγό, πιλότους μας που ανήκουν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.





Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.









Οι αρχές δεν είχαν κάποια μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της πτώσης του αεροσκάφους βρίσκεται σε εξέλιξη.Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα καθώς συνετρίβη το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom (F-4).Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αεροσκάφος φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν την πτώση σου. Οι ίδιες μαρτυτίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και συνετρίβη.